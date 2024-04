FC Schalke 04: Bittere Enttäuschung! Dieser Plan ist bislang überhaupt nicht aufgegangen

Nach einer desaströsen Hinrunde waren sich alle einig: Beim FC Schalke 04 muss etwas passieren. Doch auf dem Transfermarkt passierte wenig. Nur zwei Neue kamen. Mit Darko Churlinov aber ein neuer Hoffnungsträger.

Die Rückkehr des Aufstiegshelden war mit großen Hoffnungen verbunden. Zwei Monate später ist nur noch Ernüchterung übrig. Bislang hat sich die Rückhol-Aktion für den FC Schalke 04 nicht gelohnt.

FC Schalke 04: Churlinov-Leihe wird zur Enttäuschung

Als er ging, standen allen Schalkern die Tränen in den Augen. Auch Darko Churlinov selbst. Nur zu gerne wäre er nach der Aufstiegsparty ein Knappe geblieben. Doch Stuttgart holte die Leihgabe zurück, machte sie zu Geld. Geld, das der S04 nicht bezahlen konnte. Anderthalb frustrierende Jahre beim FC Burnley später ist der Aufstiegsheld zurück. Als Hoffnungsträger in düsteren Zeiten. Doch der Plan ging bislang überhaupt nicht auf.

Als einziger Winter-Neuzugang neben Brandon Soppy lagen die Schalker Hoffnungen wie eine Last auf dem Nordmazedonier. So viel musste besser werden in der Rückrunde. In der Offensive war er derjenige, der es nun richten sollte. Ein Plan, der komplett zu floppen droht. Darko Churlinov ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst. Monate ohne Spielpraxis, die herbe Enttäuschung des England-Abenteuers und eine Blutvergiftung, die ihn fast das Leben gekostet hätte, haben ihn gezeichnet.

Der 23-Jährige arbeitet sich mit aller Macht aus dem Loch – doch aktuell ist er für Schalke keine Verstärkung.

Bankdrücker statt Leistungsträger

Dabei hatte alles so gut begonnen. Fünf Minuten war sein Debüt alt, als er in Kaiserslautern zum 1:1 traf. Die Freude währte nur kurz. Auf dem Betzenberg gabs ein 1:4 – und für Churlinov blieb es bis heute das einzige Tor. Schlimmer noch: Zwei Monate nach der umjubelten Rückkehr ist er nur Bankdrücker. Trainer Karel Geraerts wechselt ihn zumeist erst in den letzten 20 Minuten ein. Für mehr reicht es derzeit womöglich nicht – in Puncto Fitness, aber auch mangels Argumente für mehr Spielzeit.

Viel Zeit für eine 180-Grad-Wende bleibt nicht. Die Saison biegt bereits auf die Zielgerade ein. Stand jetzt spricht alles dafür, dass Darko Churlinov den FC Schalke 04 danach wieder verlässt – und beim FC Burnley einen neuen Anlauf starten muss.