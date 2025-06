Ex-Talent plötzlich bei S04-Training! Fans werden direkt hellhörig

Neuer Trainer, neue Saison – am Samstag (21. Juni) hat Miron Muslic seine Arbeit bei S04 offiziell auch auf dem Platz aufgenommen. Vor mehr als 2000 Fans bat der neue Cheftrainer seine Schützlinge erstmals auf den Rasen.

Abseits des Geschehens auf dem Rasen entdeckten einige Knappen-Anhänger im Laufe des Trainings mit Leo Scienza einen Ex-Schalker. Viele Fans wünschen sich schon seit Längerem eine Rückkehr. War der Ex-S04-Akteur deshalb auf Schalke?

Ex-S04-Akteur Scienza besucht alten Klub

Scienza ist einer der Ex-Schalker, der einen aus seiner Liebe zu seinem Ex-Klub keinen Hehl macht. Der Brasilianer kickte knapp zwei Jahre für die U23 der Knappen, konnte dort schon sein großes Potenzial andeuten. Doch seinen Durchbruch schaffte er auf Schalke nicht – unter Tränen verließ er Königsblau im Sommer 2022.

Seither war er immer mal wieder auf Schalke zu sehen – zumeist bei Trainingseinheiten oder Spielen der Zweitvertretung, seiner alten Mannschaft. Scienza pflegt noch immer gute Kontakte zu Schalke. An diesem Samstag besuchte er seinen Ex-Klub erneut.

++ Frustrierender Trainingsauftakt für Muslic bei Schalke 04 – DAS war anders geplant ++

Er sprach unter anderem mit Kaderplaner Ben Manga, schaute sich das Profitraining an und genoss die Gelsenkirchener Sonne. Doch was steckt hinter dem Besuch des Heidenheim-Profis? Wahrscheinlicher weniger, als die meisten Schalke-Fans sich erhoffen.

Schalke-Rückkehr kein Thema

Denn in den sozialen Medien sind die S04-Fans schnell nervös geworden, als ein Foto von Scienza am Berger Feld die Runde machte. „Er kommt doch nicht etwas zurück?“, fragte sich ein Fan. „Was geht da?“, so ein anderer Anhänger. Doch ein Comeback bei Königsblau scheint enorm unrealistisch, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Scienza ist ein Erstliga-Spieler, machte dies erst in der Relegation gegen Elversberg deutlich.

Weitere News:

Er rettete den 1. FC Heidenheim nahezu im Alleingang und war der gefeierte Held. In diesem Sommer könnte er den Verein verlassen – viele Klubs sollen Interesse haben. Doch Schalke gehört nicht dazu. Auch, weil die S04-Bosse wissen, dass ein Transfer in dieser Saison nicht realisierbar wäre – auf vielen Ebenen.