Schalke 04 schaut besorgt zu – Konkurrent setzt S04 unter Druck

Im Kampf um den Klassenerhalt ging der Blick des FC Schalke 04 am Freitagabend (5. April) nach Rostock. Dort trafen die Rostocker auf den SV Wehen Wiesbaden, einen direkten Gegner im Abstiegskampf.

Hansa Rostock besiegte Wehen Wiesbaden mit 3:1 und setzte damit seinen starken Lauf fort. Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen setzen die Hanseaten den FC Schalke 04 mächtig unter Druck, sind nun zumindest für zwei Nächte punktgleich mit S04.

FC Schalke 04: Hansa zieht mit S04 gleich

Von der 0:2-Pleite gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel hat sich Hansa Rostock offenbar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gegen Wehen Wiesbaden knüpften die Hanseaten wieder an die Siege gegen Eintracht Braunschweig (1:0) und Greuther Fürth (1:0) an.

+++ FC Schalke 04: Ungewisse Zukunft – Geraerts mit klarer Ansage an die Spieler +++

Mit 3:1 besiegte Rostock die Gäste aus Wiesbaden im heimischen Ostseestadion. Damian Roßbach (52.) traf kurz nach der Pause zur Führung, Kai Pröger legte in der 72. Minute nach. Durch den Treffer von Ivan Prtajin (78.) kam Wiesbaden kurzzeitig ran, ehe Svante Ingelsson in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.

Damit verlässt Hansa Rostock über Nacht die Abstiegsplätze und zieht in Punkten mit Schalke, Wiesbaden und Magdeburg gleich. Nur das Torverhältnis hält die Schalker noch vor Hansa. Am 24. Spieltag betrug der Vorsprung auf die Rostocker noch sieben Punkte, jetzt ist er erst einmal weg.

Schalke muss nachlegen

Wie so häufig in den vergangenen Wochen muss Schalke nun nachlegen. Für Trainer Karel Geraerts ist das aber kein Problem: „Es ist, wie es ist. Es ist grundsätzlich kein Problem, am Sonntag zu spielen. Wir müssen es nehmen, wie es ist.“

Am Sonntag (7. April) ist der FC Schalke 04 zu Gast bei Hannover 96. Die Niedersachsen kämpfen noch um den Aufstieg. Auf Hansa Rostock trifft der FC Schalke 04 erst am vorletzten Spieltag (11. Mai).