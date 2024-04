FC Schalke 04: Ungewisse Zukunft – Geraerts mit klarer Ansage an die Spieler

Es könnte eine wegweisende Partie für den FC Schalke 04 werden. Am Sonntag (7. April) treffen die Knappen auf Hannover. Aufstiegshoffnungen gegen Abstiegskampf – S04 geht nicht als Favorit ins Spiel. Und dennoch wären Punkte in diesem Spiel ganz wichtig.

In knapp anderthalb Monaten endet die Saison. Dann wird der FC Schalke 04 endgültig wissen, wo man im kommenden Jahr spielt. Allerdings wäre Planungssicherheit zu einem früheren Zeitpunkt so viel wertvoller. Denn bei den Knappen ist einiges unklar.

FC Schalke 04: Verträge enden

Der Umbruch auf Schalke hat längst begonnen. Der Verein muss seinen Personaletat immer weiter verringern. Klubgrößen wie Gerald Asamoah oder Mathias Schober müssen oder mussten gehen. Auch im Kader dürfte nach der Spielzeit wieder einiges passieren.

+++ Leiser Abschied naht – erster Klub nimmt Fährte auf +++

Bei gleich sieben Spielern laufen die Verträge aus, zudem werden mit Brandon Soppy, Darko Churlinov und Yusuf Kabadayi wohl drei Spieler den Klub verlassen. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, sich über Verlängerungen zu unterhalten. Wegen der ungewissen Liga-Zukunft des FC Schalke 04 (hier noch mehr zum Verein lesen) kann Sportdirektor Marc Wilmot damit aber noch nicht starten.

Geraerts reagiert

Sorgt das in der Kabine für Verunsicherung, weil auch die Spieler natürlich wissen wollen, wie es für sie persönlich weitergeht? Dazu bezog Trainer Karel Geraerts vor dem Spiel in Hannover jetzt Stellung. Keiner habe derzeit eine Garantie dafür, wo der Verein in zwei Monaten stehe.

„Ich kann mir vorstellen, dass einige Spieler über ihre Zukunft nachdenken“, gesteht der Belgier. Seinen Spielern habe er gesagt: „Wir haben noch sieben Wochen. Wenn wir alle zusammen ein gutes Resultat erzielen, habt ihr nach diesen sieben Wochen gute Lösungen. Wenn nicht, dann nicht.“ Das gelte sowohl für das Kollektiv als auch den Einzelnen.

Weitere Nachrichten für dich:

Zudem appellierte der Coach an die Professionalität seiner Profis. „Sie müssen diese Gedanken abschalten“, sagte Geraerts. Wer sich mit seiner Zukunft beschäftigen wolle, müsse das seinem Berater mitteilen. Dieser solle dann im Hintergrund arbeiten. Von seinen Spielern verlangt Gerarts vollen Fokus.

FC Schalke 04: Halbe Liga kämpft

Aktuell liegt Schalke zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen, würde sich mit einem Sieg ordentlich Luft verschaffen. Das liegt auch daran, dass beinahe die halbe Liga noch vom Abstieg gefährdet ist. Zwischen den Plätzen 10 und 17 liegen gerade mal acht Punkte. Ein Sieg würde gleich mehrere Konkurrenten unter Druck setzen.