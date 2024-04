FC Schalke 04: Arena-Beben! Verkauft S04 sein Stadion?

Es ist ein Horror-Szenario, das sich noch immer niemand ausmalen will. Doch der Abstieg des FC Schalke 04 in die 3. Liga ist längst eine reale Bedrohung. Die Auswirkungen? Nicht ansatzweise abzusehen.

Nun aber schürt ein Bericht eine der größten Schalker Ängste. Verkauft der FC Schalke 04 im Abstiegsfall seine Arena? Dieser drastische Schritt wird nun offenbar von den Bossen geprüft.

FC Schalke 04: Stadion-Verkauf bei Abstieg?

Man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu erahnen, was ein weiterer Abstieg für Schalke bedeuten würde. Ein direkter Absturz in die 3. Liga würde den Verein in seinen Grundfesten erschüttern. Nichts ist auszuschließen, nicht einmal eine Insolvenz und ein Lizenzentzug. Und offenbar auch nicht der Verkauf der eigenen Arena.

Diesen Schritt hatte der neue S04-Boss Matthias Tillmann bislang eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Nun aber, so berichtet die „Sport Bild“, wird dieses Szenario doch geprüft. Seit über 20 Jahren ist die Arena die Heimspielstätte des FC Schalke 04. Sie ist im Besitz der „Stadion-Beteiligungsgesellschaft“, an der neben dem Verein auch die Gelsenkirchener Stadtwerke Anteile haben.

S04 muss alle Möglichkeiten prüfen

Niemand auf Schalke will die geliebte Arena verkaufen – das ist klar. Doch mit einem weiteren Abstieg würde sich die schon jetzt dramatische Finanz-Situation des Vereins so zuspitzen, dass selbst solche drastischen und unpopulären Schritte in Betracht gezogen werden müssen. Dann nämlich, da sind sich die Experten einig, wird es für den FC Schalke 04 nur noch um die nackte Existenz und den Fortbestand des Vereins gehen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Noch ist Schalke in der Zweitliga-Tabelle am rettenden Ufer. Doch der Vorsprung ist knapp und es bahnt sich ein Abstiegskampf bis zum Schluss an. Ausgang: ungewiss.