FC Schalke 04 schielt zur Konkurrenz – plötzlich mischen SIE mit

0:0 gegen den KSC – die nächste Ernüchterung. Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht unten raus. Doch immerhin kriegt man jetzt neue Gesellschaft.

Zwei Klubs plagen plötzlich wieder akute Abstiegsnöte, sind wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Gut für den FC Schalke 04 – denn die Konkurrenz klaut sich bald gegenseitig die Punkte.

FC Schalke 04: Neue Konkurrenz im Abstiegskampf

Fragt man Trainer und Spieler, schaut auf Schalke natürlich jeder nur auf sich. Dennoch dürfte jedem Königsblauen aufgefallen sein: Im Zweitliga-Keller gibt’s neuen Besuch. Mit dem 1. FC Magdeburg und dem SV Wehen Wiesbaden sind zwei Klubs in Abstiegsnot geraten, die eigentlich auf einen souveränen Klassenerhalt zugesteuert waren.

Wiesbaden steckt in einer schweren Ergebniskrise. Mit dem 0:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht VfL Osnabrück ist die Sorge zurück in der Landeshauptstadt. Das phasenweise beruhigende Polster auf die Abstiegszone ist nun auf mickrige zwei Punkte geschmolzen. Und kein Stück besser sieht es in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt aus.

Magdeburg schien nach dem 3:0 gegen den FC Schalke 04 enteilt. Seither läuft beim FCM aber nichts mehr zusammen. 0:0 gegen Paderborn, 0:1 gegen Nürnberg, 0:7 gegen Karlsruhe und nun ein 0:3 gegen Hannover – auch die Magdeburger sind wieder in höchster Not.

Der Abstiegskampf nach 27 Spieltagen:

12. SV Wehen Wiesbaden – 31 Punkte: Rostock (A), Düsseldorf (H), Kaiserslautern (A), Fürth (H), Kiel (H), Braunschweig (A), St. Pauli (H)

13. 1. FC Magdeburg – 31 Punkte: Elversberg (A), Hamburg (H), Rostock (A), Osnabrück (H), Kaiserslautern (A), Fürth (H), Düsseldorf (A)

14. FC Schalke 04 – 31 Punkte: Hannover (A), Nürnberg (H), Elversberg (A), Düsseldorf (H), Osnabrück (A), Rostock (H), Fürth (A)

15. Eintracht Braunschweig – 30 Punkte: Düsseldorf (A), Hannover (H), Osnabrück (A), Hamburg (H), Fürth (A), Wiesbaden (H), Kaiserslautern (A)

16. 1. FC Kaiserslautern – 29 Punkte: Hamburg (A), Fürth (A), Wiesbaden (H), Kiel (A), Magdeburg (H), Hertha (A), Braunschweig (H)

17. Hansa Rostock – 28 Punkte: Wiesbaden (H), Hertha (A), Magdeburg (H), St. Pauli (A), Karlsruhe (H), Schalke (A), Paderborn (H)

18. VfL Osnabrück – 21 Punkte: Fürth (H), Kiel (A), Braunschweig (H), Magdeburg (A), Schalke (H), St. Pauli (A), Hertha (H)

Gute Nachrichten für Schalke – denn im Kampf um den Klassenerhalt wird man sich über zusätzliche Konkurrenz wohl kaum beschweren. Obendrein klauen sich die Abstiegs-Gegner bald gegenseitig die Punkte. Wiesbaden muss noch gegen Rostock, Kaiserslautern und Braunschweig ran. Magdeburg hat ebenfalls Rostock und Lautern noch vor der Brust. Braunschweigs Restprogramm beinhaltet noch Osnabrück, Wiesbaden und Kaiserslautern als Gegner.

Und der FC Schalke 04? Der darf angesichts eines schwierigen Restprogramms hoffen, dass die Konkurrenten nicht von der Stelle kommen. Die Knappen müssen noch gegen Hannover, Nürnberg, Elversberg, Düsseldorf, Osnabrück, Rostock und Fürth ran.