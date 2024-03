Schalke – Karlsruhe: VAR-Ärger bei Königsblau! S04-Akteure außer sich vor Wut – „Absolute Frechheit“

Der FC Schalke 04 verpasst den Befreiungsschlag! Königsblau kommt in der Partie Schalke – Karlsruhe nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus und kann so die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. Dabei lieferten die Knappen über weite Teile eine ordentliche Partie. Sowohl die Fans als auch die Spieler haderten jedoch mit einer Szene ganz besonders.

In der 90. Minute der Partie Schalke – Karlsruhe schickte der Video-Schiedsrichter den Unparteiischen Robert Hartmann an den Monitor. Der Schiedsrichter prüfte einen möglichen Handelfmeter und entschied letztlich auf keinen Strafstoß. Für die S04-Akteure rund um Kapitän Simon Terodde eine klare Fehlentscheidung.

Schalke – Karlsruhe: Strittige Elfmeter-Entscheidung in der Schlussphase

Es lief bereits die letzte reguläre Minute, als es in der Veltins-Arena noch einmal richtig heiß wurde. Blendi Idrizi flankte den Ball in den Gäste-Strafraum, wo S04-Topscorer Kenan Karaman wartet. Der türkische Nationalspieler kam nicht an den Ball, ein Karlsruher war dazwischen.

Darko Churlinov reklamiert jedoch direkt nach der Aktion. Der Grund: Der Defensiv-Akteur des KSC bekam den Ball nämlich an die Hand. Das Spielgerät fiel dem Verteidiger auf den Arm. Ein Grund für den Videoschiedsrichter, Hartmann selbst auf die Situation schauen zu lassen.

++ FC Schalke 04 – Karlsruher SC: Choreo-Zoff zieht weite Kreise – jetzt schalten sich die KSC-Ultras ein ++

Der Unparteiische nahm sich ein paar Minuten, um das mögliche Handspiel zu bewerten. Denn Fakt ist: Diese Situation hätte spielentscheidend sein können. Letztlich gab es keinen Elfmeter. Bei Königsblau sorgte das für großen Ärger.

„Eine bodenlose Entscheidung“

Auf Schalke lastete vor der Partie enorm viel Druck. Das war auch über die gesamten 90 Minuten in der Veltins-Arena und im Netz zu spüren. Umso dankbarer wäre ein möglicher Elfmeter in der letzten Minute gewesen. Doch den bekam Königsblau nicht. Die S04-Akteure waren nach der Partie Schalke – Karlsruhe aufgrund dieser Entscheidung komplett außer sich.

„Das ist ein klarer Elfmeter! Ist der geisteskrank? Will der mich verarschen, oder was?“, wütete Terodde nach dem Spiel. Auch Trainer Karel Geraerts konnte die Entscheidung des Schiedsrichters überhaupt nicht nachvollziehen. „Keine Diskussion – klarer Elfmeter! Ich lernte: Wenn du den Ball mit dem Arm berührst, ist es ein Elfmeter“, so der S04-Coach.

Weitere News:

Youngster Keke Topp schloss sich seinem Kapitän und seinem Trainer an. „Das ist eine absolute Frechheit! Ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass der Referee rausgeht und dann nicht auf Elfmeter entscheidet – und das ist uns jetzt zweimal in Folge passiert. Da sind alle der Meinung. Eine bodenlose Entscheidung“, betonte der 20-Jährige.