HSV – FC Schalke 04: Achtung, S04-Fans! Wichtige Änderung vor Anpfiff

Am Samstagabend (20.30 Uhr) trifft bei HSV – FC Schalke 04 geballte Bundesliga-Tradition aufeinander. Allerdings in Liga 2. Dennoch war schon weit vor Anpfiff klar, dass das Volksparkstadion bei so einem Kracher bis auf den letzten Platz besetzt sein wird.

Und wie es bei ausverkauften WM-Arenen so ist, drohen auch bei HSV – FC Schalke 04 Engpässe und Wartezeiten. Damit sich die in Grenzen halten, haben die Hamburger eine wichtige Bitte an die Gästefans aus Gelsenkirchen.

HSV – FC Schalke 04: Hinweis für mitreisende Fans

Ruft der S04, folgen die Anhänger in Scharen. Auch in Hamburg werden wieder 6.000 Gästefans aus dem Revier erwartet – inoffiziell werden es wohl noch viel mehr sein. Damit die Nerven dennoch an den Eingängen nicht so strapaziert werden und am Ende gar Knappen den Anpfiff verpassen, hat der HSV einen Hinweis für alle Anreisenden.

+++ FC Schalke 04: Abstiegsgrund! Ex-S04-Star lässt tief blicken – „So ist es schwierig“ +++

Der offizielle Gästeblock ist in der Südwestecke des Volksparkstadions. Dazu gehört der Stehplatzblock 14A, die Sitzplatzblöcke 14B und C sowie die angrenzenden Blöcke 13ABC, 15C und 16B. Dazu kommuniziert der HSV über FC Schalke 04 eine Neuigkeit:

„Zur Reduzierung der Wartezeiten wird auf den Eingang an der Treppe Süd hingewiesen. Ticketinhabern der Blöcke 13A/B/C wird dieser Eingang empfohlen, um so den Haupteingang und die Wartezeit an der Rampe Süd/West zu umgehen.“

HSV bittet um frühzeitige Anreise

Und weiter: „Alle anderen Gästefans mit Tickets in den Blöcken 14A/B/C und 15C können ihn aber auch nutzen. Schalker im Block 16B können das Stadion an allen Eingängen außer dem Gästeeingang und der Treppe Süd betreten.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Um 20.30 Uhr ist Anpfiff, bereits zwei Stunden vorher öffnet das Stadion in der Hansestadt seine Tore. Bei HSV – FC Schalke 04 wird auch um eine möglichst frühe Anreise gebeten.