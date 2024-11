FC Schalke 04: Mega-News vor HSV-Kracher! Van Wonderen atmet auf

Nach der Länderspielpause geht es mit dem Vereinsfußball wieder weiter! Dabei kommt es in der 2. Bundesliga zu einem echten Kracher: Der Hamburger SV empfängt am 13. Spieltag den FC Schalke 04 (23. November, 20.30 Uhr).

Für den FC Schalke 04 und Trainer Kees van Wonderen gibt es gute Nachrichten. Die Verletztenliste wird immer kürzer. Ein S04-Star kehrt pünktlich zum Duell der beiden Traditionsvereine zurück.

FC Schalke 04: Kalas kehrt zurück

Wenn der FC Schalke 04 in einigen Tagen beim Hamburger SV gastiert, wird Tomas Kalas aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger hatte in einer der letzten Einheiten vor der Partie gegen Jahn Regensburg (2:0) bei einem Zweikampf einen Schlag auf das Knie bekommen und musste daher aussetzten. Nun kehrte er ins Mannschaftstraining zurück.

In dieser Saison musste Königsblau bereits vier Ligaspiele ohne Kalas bestreiten. Direkt nach dem Saisonstart fehlte er aufgrund von Schmerzen an der Patellasehne mehrere Wochen. Seine Abwesenheit war den Knappen anzumerken. Schon in der vergangenen Saison gehörte der 31-Jährige zu den wichtigsten Spielern im Kader. So ist es auch in dieser Spielzeit.

Umso wichtiger, dass er Kees van Wonderen nun wieder zur Verfügung steht. In seiner Abwesenheit durfte Routinier Marcin Kaminski an der Seite von Ron Schallenberg ran. Die Frage ist jetzt: Wie lässt der S04-Coach gegen den HSV auflaufen? Mit Kalas an der Seite von Schallenberg oder mit dem Innenverteidiger-Duo Kalas-Kaminski? Dafür müsste dann Schallenberg wieder ins defensive Mittelfeld. Spätestens am Samstag zeigt sich dann die Entscheidung des Niederländers.

Verletztenlazarett lichtet sich

Aber die Rückkehr von Kalas ist nicht die einzige gute Nachricht beim FC Schalke 04. Adrian Gantenbein und Aris Bayindir, die nach auskurierten Blessuren bereits in der Vorwoche teilweise mit dem Team arbeiten konnten, werden ab sofort die ganzen Einheiten mitmachen.

Auch Bryan Lasme ist wieder dabei. Der Franzose wird nach seiner Verletzung langsam ins Mannschaftstraining integriert und wird Teile der Einheiten mit dem Team absolvieren. Für Christopher Antwi-Adjei steht allerdings erstmal individuelles Training an. Ob der Neuzugang für das Topspiel bereit sein wird, wird sich zeigen.