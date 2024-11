FC Schalke 04: Abstiegsgrund! Ex-S04-Star lässt tief blicken – „So ist es schwierig“

Seit Jahren taumelt der FC Schalke 04 talwärts. Und wenig bis nichts gibt derzeit Hoffnung auf die große Wende. Selbst der Abstieg in die 3. Liga ist längst ein Szenario, mit dem sich Klub und Fans beschäftigen müssen.

Ein Knackpunkt des freien Falls: die Albtraum-Saison 2020/21. Was in der historisch schlechten Saison beim FC Schalke 04 besonders falsch gelaufen ist, stellt nun ein damaliger Star klipp und klar. Hat Königsblau dieses Problem inzwischen im Griff?

FC Schalke 04: Ex-Star legt den Finger in die Wunde

Coronakrise und Abstieg – auf Schalke trafen 2020/21 zwei Horror-Szenarien aufeinander. Nichts ging mehr in dieser Saison. Mit unfassbaren 24 Niederlagen stieg der S04 sang- und klanglos ab. Und auch wenn man sofort wieder aufstieg – an diesem Super-GAU hat der Klub bis heute schwer zu knabbern.

Doch wie konnte es dazu kommen? Vier Jahre später ergreift Shkodran Mustafi das Wort über die denkwürdige Abstiegssaison. Er war im Winter als Hoffnungsträger vom FC Arsenal gekommen, konnte aber wie praktisch alle Teamkollegen nichts verändern und fügte sich nahtlos in die Versagertruppe ein.

Mustafi: Keine Rollenverteilung auf Schalke

Nun nennt er einen aus seiner Sicht wesentlichen Grund für den historischen Untergang. Bei „Sky“ sagt der Verteidiger: „Was mir als Spieler einfach aufgefallen ist, weil ich das vom Verein davor anders kannte – ich bin ja von Arsenal zu Schalke gewechselt, dort hatte das unheimlich gut funktioniert – war diese fehlende klare Rollenverteilung und klare Verantwortung.“

Er stellt klar: Bei Arsenal kannte jeder seine Rolle und konnte dementsprechend auch Verantwortung übernehmen. Das hat mir auf Schalke einfach so ein bisschen gefehlt. Wer hat da was geregelt oder wer war für was zuständig? Als Spieler hast du das Gefühl gehabt, es gab keine klare Rollenverteilung, weil sie auch oftmals gewechselt wurden. Deshalb gab es nichts Eingespieltes, nichts Klares und das wirkt sich darauf aus, dass du keine Verantwortung übernehmen konntest, weil jeder irgendwie mit dem Finger auf den anderen gezeigt hat. So ist es schwierig, am Ende ein Produkt – und das ist dann das Spiel am Wochenende – auf den Platz zu bekommen und erfolgreich Fußball zu spielen.“

Klare Worte über einen Hauptgrund für den Abstieg. Hat der FC Schalke 04 dieses Problem in den Griff bekommen? Manche Auftritte lassen daran zweifeln.