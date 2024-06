FC Schalke 04: Bittere Wende im Transfer-Poker? Transfer-Coup wohl geplatzt

Ein schon sicher geglaubter Transfer des FC Schalke 04 ist offenbar vom Tisch. Am Montag hieß es laut übereinstimmenden Medienberichten, dass Tiago Ferreira von Sport Lissabons Zweitvertretung nach Gelsenkirchen wechseln wird. Lediglich Details sollen noch zu klären gewesen sein.

Doch jetzt kommt alles doch ganz anders. Der Transfer ist laut „Sky“ geplatzt. Demnach konnten sich der FC Schalke 04 und Sporting Lissabon nun doch nicht auf die Wechselmodalitäten einigen. Königsblau wird also weiter auf Neuzugang Nummer sechs warten müssen.

FC Schalke 04: Ferreira-Deal kommt nicht zum Abschluss

Der 22-Jährige war schon in Gelsenkirchen, kam am Montagmittag (17. Juni) an der Geschäftsstelle des S04 an. Der Deal schien unter Dach und Fach, lediglich der Medizincheck fehlte. Doch nun die bittere Nachricht für S04: Der Wechsel ist vorerst vom Tisch, Ferreira reist wieder nach Portugal – bitter für Schalke!

Laut „Sky“ konnten sich die Vereine nicht einigen, ein Wechsel wird somit vorerst nicht zu Stande kommen. Ferreira ist Kapitän der Zweitvertretung von Sporting Lissabon, kam in dieser Saison sogar in der Europa League für die Profis zum Einsatz. Nun wollte er seinen Heimatklub verlassen, um nach Gelsenkirchen zu wechseln.

Doch das wird erstmal nicht passieren. Und das, obwohl er schon vor Ort war und dem Verein bereits auf Instagram. Doch die Vorstellungen des portugiesischen Erstligisten passten nicht zu den finanziellen Vorgaben von Königsblau. Eine erneute Wende des Deals scheint derzeit unrealistisch.

S04 arbeitet an Alternativ-Verpflichtung

Für Schalke kommen diese Entwicklungen allerdings wohl nicht allzu überraschend. Zum einen soll man schon vor Wochen an einem ähnlichen Punkt gewesen sein, zum anderen sollen Manga und Co. bereits ein Plan B für die Position von Ferreira haben. Königsblau scheint auf die Absage von Sporting Lissabon also vorbereitet.

Anders als bei Ferreira sieht es bei Aris Bayindir aus. Der 17-Jährige wird von der A-Jugend von RB Leipzig kommen. Am Dienstag (18. Juni) soll er seinen Medizincheck auf Schalk absolvieren und danach einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Bei diesem Deal dürfte wohl nichts mehr passieren. Ferreira wird in naher Zukunft kein S04-Akteur. Ob Schalke die Verhandlungen mit Sporting überhaupt noch einmal übernehmen wird, ist noch unklar.