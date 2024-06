FC Schalke 04 hat erneut das Nachsehen: Transfer-Flirt entscheidet sich gegen S04-Wechsel

Beim FC Schalke 04 geht der Umbruch weiter. Die Schalke-Bosse Matthias Tillmann, Marc Wilmots und Ben Manga wollen den Kader nach einer Katastrophensaison restrukturieren und den angekündigten Neuanfang durchziehen.

Nachdem innerhalb kürzester Zeit gleich vier Neuzugänge vorgestellt werden konnten, war es in letzter Zeit jedoch etwas ruhiger auf der Zugangsseite des FC Schalke 04. Das scheint sich in naher Zukunft auch nicht zu ändern – denn die Königsblauen sollen sich einen Korb eingefangen haben!

FC Schalke 04: Isherwood entscheidet sich für Wechsel in die Heimat

Thomas Isherwood soll beim FC Schalke 04 schon länger auf der Einkaufsliste gestanden haben. Der Vertrag des Innenverteidigers von Darmstadt 98 läuft in diesem Sommer aus und wäre somit ablösefrei zu haben. Für die finanziell gebeutelten Schalker passt der Spieler somit perfekt ins Anforderungsprofil. Doch der soll sich nun anders entschieden haben.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ben Manga verkündet Transfer-Entscheidung – ER kehrt zu S04 zurück

Wie das schwedische Medium „Fotbollskanalen“ wissen will, soll Isherwood vor einem Wechsel zum schwedischen Erstligisten AIK stehen. Diese Nachricht kommt etwas überraschend daher, da selbst in Schweden bis zuletzt berichtet wurde, dass der FC Schalke 04 Isherwoods erste Wahl sein soll. Nun zieht es ihn aller Voraussicht nach doch zurück in seine Heimat.

S04 hat in der Innenverteidigung weiter Bedarf

Für den FC Schalke 04 ist das eine bittere Nachricht. Denn trotz Isherwoods gerade einmal zwölf Einsätze in der vergangenen Saison hätte man bei den Königsblauen Verstärkung für die Innenverteidigung gut gebrauchen können. Dort stehen derzeit nur Tomas Kalas, Marcin Kaminski, Leo Greiml und Ibrahima Cisse zur Verfügung.

Mit dieser Auswahl dürfte sich Karel Geraerts nicht zufriedengeben. Lediglich Tomas Kalas dürfte derzeit eine Stammplatzgarantie seines Trainers erhalten dürfen. Die übrigen drei Spieler wussten in der abgelaufenen Saison alle nicht zu überzeugen.