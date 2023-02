FC Schalke 04: Höwedes-Rückkehr? Knäbel-Worte lassen aufhorchen

Benedikt Höwedes ist nicht mehr Teammanager bei der deutschen Nationalmannschaft. Laut einem Medienbericht wurde sein Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht verlängert.

Es ist fast schon logisch, dass sofort Spekulationen über eine Rückkehr zum FC Schalke 04 aufkommen. Benedikt Höwedes stünde wieder zur Verfügung. Jetzt hat sich Schalkes Sport-Vorstand Peter Knäbel zu einer möglichen Rückholaktion geäußert.

FC Schalke 04: Höwedes-Rückkehr? Das sagt Knäbel

2020 beendete Benedikt Höwedes seine aktive Laufbahn, ein Jahr später heuerte er beim DFB an. Dort übernahm der 34-Jährige die Rolle des Teammanagers, war das Bindeglied zwischen DFB-Führung und Mannschaft. Höwedes arbeitete eng mit Oliver Bierhoff zusammen.

Dieser ist inzwischen nicht mehr Manager der deutschen Nationalmannschaft. Und auch Höwedes soll nicht mehr Teil des Teams sein. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ habe der DFB den auslaufenden Vertrag von Höwedes nicht verlängert. Sein Arbeitspapier lief bis zum 31. Dezember 2022 (Hier mehr dazu!).

Viele Schalke-Fans würden sich jetzt wünschen, dass Höwedes zu seinem Heimat-Klub zurückkehrt. Der 34-Jährige trug 16 Jahre das Trikot des FC Schalke 04, schaffte dort den Sprung zu den Profis und feierte mit S04 den Gewinn des DFB-Pokals.

„Er ist ein Schalker und wird immer Schalker bleiben“, wird Sport-Vorstand Peter Knäbel von der „WAZ“ zitiert. „Daher ist er in unseren Gedanken immer dabei, wenn es um Positionen geht, die sinnvoll sind.“

Höwedes muss den Job erst „richtig lernen“

Beim FC Schalke 04 ist nach dem überraschenden Aus von Rouven Schröder die Position des Sportdirektors noch immer unbesetzt. Für den 34-Jährigen könnte dieser Job aber zu früh kommen. „Die Position, die er beim DFB hatte, war für den Einstieg super“, sagt Knäbel. Den Job des Kaderplaners müssen man aber auch „richtig lernen“.

Als Mann in der ersten Reihe scheint Höwedes also vorerst noch nicht in Frage zu kommen. Als Lehrling an der Seite eines neuen Sportdirektors wäre er womöglich eher ein Thema. Die Schalke-Fans würden sich in jedem Fall über eine Rückkehr freuen.