FC Schalke 04: DFB-Aus für Höwedes! Fans schauen ganz genau hin

Nach seinem Karriereende startete Benedikt Höwedes seine Karriere im Management. Die Schalke-Legende heuerte beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an, doch dort ist jetzt offenbar Schluss.

Laut einem Medienbericht ist der Vertrag von Benedikt Höwedes beim DFB zum Jahresende ausgelaufen – und wurde nicht verlängert. Die Fans des FC Schalke 04 werden diese Entwicklung mit Argusaugen beobachten.

FC Schalke 04: Höwedes hört beim DFB auf

Die „Sport Bild“ berichtet, dass Benedikt Höwedes nicht mehr für den DFB arbeitet. Im Sommer 2021 war Höwedes als Teammanager bei der deutschen Nationalmannschaft an. Der Ex-S04-Star arbeitete eng mit Oliver Bierhoff zusammen und fungierte als Bindeglied zwischen Mannschaft und der Führungsetage. Sein Vertrag lief am 31. Dezember 2022 aus und soll dem Bericht zufolge nicht verlängert worden sein.

Damit stünde Benedikt Höwedes wieder zur Verfügung. Für viele Schalke-Fans sicherlich ein Grund zu träumen. Nur zu gerne würden sie den Publikumsliebling wieder in Gelsenkirchen sehen – in welcher Funktion auch immer.

Die Position des Leiter Lizenzbereich ist aktuell an Gerald Asamoah vergeben. Offen ist nach dem Abgang von Rouven Schröder noch die Rolle des Sportdirektors. Das könnte für Höwedes allerdings noch etwas zu früh kommen. Seine Erfahrung und sportliche Kompetenz wird man bei Schalke aber sicher mit Kusshand nehmen.

Höwedes ist eine Schalke-Legende

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es beim FC Schalke 04 wohl kaum jemanden, mit dem sich die Fans so identifizieren konnten, wie mit Benedikt Höwedes. Der Verteidiger startete 2001 in der Knappenschmiede und stieg 2007 zu den Profis auf. Über zehn Jahre beackerte er den Rasen in der Veltins-Arena. 2011 feierte er mit Schalke den letzten Pokalsieg der Vereinsgeschichte und gehörte 2014 zur Weltmeister-Mannschaft.

2017 endete Höwedes Zeit beim FC Schalke 04. Erst wurde er für ein Jahr an Juventus Turin verliehen und wechselte schließlich ein Jahr später zu Lokomotive Moskau. 2020 machte der Innenverteidiger dann ganz Schluss und heuerte wieder ein Jahr später beim DFB an. Das ist nun auch wieder Geschichte.