FC Schalke 04: Erst Zalazar, dann Kral – jetzt gibt’s den nächsten Hammer für S04

Die Fans in der Veltins Arena jubelten, als hätte der FC Schalke 04 gerade den Führungstreffer gegen den 1. FC Köln erzielt – dabei wurde aber „nur“ Rodrigo Zalazar eingewechselt. Viel zu lange mussten die Königsblauen auf ihren wohl besten Spieler im Kader warten, der verletzt ausfiel.

Wenige Minuten später feierte auch Alex Kral sein Comeback. Auch der Mittelfeldspieler musste lange aussetzen. Doch damit hören die guten Nachrichten beim FC Schalke 04 nicht auf. Cheftrainer Thomas Reis darf sich bald auf den nächsten Rückkehrer freuen.

FC Schalke 04: Nächster Rückkehrer

Wo hätte der FC Schalke 04 ohne die zahlreichen Verletzungen gestanden? Das fragen sich viele Fans, wenn sie auf die Tabelle schauen. In der ersten Saisonhälfte vor der langen WM-Pause musste Königsblau auf zahlreiche Stammkräfte lange verzichten. Rodrigo Zalazar, Thomas Ouwejan oder Alex Kral sind drei Spieler, auf die der S04 sehnlichst gewartet hat.

Während Zalazar und Kral beim 0:0 gegen Köln ihre Comebacks feierten, musste der Niederländer noch warten. Cheftrainer Thomas Reis erklärte, wieso er auf Ouwejan verzichtete. „Du hattest gegen Köln Spieler dabei wie Alex Kral, bei denen du wusstest: 90 Minuten geht definitiv nicht. 60 Minuten geht auch definitiv nicht. 45 Minuten werden auch eng. Bei Rodrigo Zalazar war es dasselbe“, so der S04-Coach. „Dann hättest du mit Thomas, wenn ich ihn mit reingenommen hätte für dieses Spiel, noch jemanden, der lange raus war. Und da musste ich einfach eine Entscheidung treffen.“

Und was sagte Ouwejan selbst? Er wäre gerne direkt dabei gewesen. „Ich bin wieder einsatzbereit. Ich bin voll im Training und hoffe, dass der Trainer mich in der nächsten Woche mit in den Kader nimmt“, erklärte der Abwehrspieler des FC Schalke 04 gegenüber „Reviersport“.

Ouwejan-Rückkehr gegen Gladbach

Reis ging also kein Risiko ein, aber machte ihm gleichzeitig Hoffnung, dass er am kommenden Samstag (4. Februar, 18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach wieder im Kader stehen könnte.

„Es ist so, dass Thomas auf jeden Fall wieder viel besser dabei ist. Er hat die Sicherheit für sein Knie, dass nichts mehr passieren kann. Er hat ja auch trainiert“, sagte Reis. „Aber das waren die Gründe, weswegen ich nur zwei mitgenommen habe, die noch nicht bei 100 Prozent waren.“