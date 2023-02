FC Schalke 04: Reis spricht nach Geheimtest Klartext – „Soll nie eine Bestrafung sein“

Am Dienstag (31. Januar) hat der FC Schalke 04 ein geheimes Testspiel gegen die SG Wattenscheid 09 absolviert – und 6:0 gewonnen.

Nun verrät Trainer Thomas Reis: Solche Testspiele in den normalen Trainingswochen könnte der FC Schalke 04 in Zukunft häufiger bestreiten.

FC Schalke 04: Testspiele für Reis wichtig

„Testspiele sind immer wichtig“, meint Reis, für den allerdings auch die Sichtweise der Spieler relevant ist. „Das soll ja nie eine Bestrafung sein, sondern im Endeffekt sollen sich die Spieler dadurch nicht weiter von der Mannschaft entfernen, sondern sie sollen näher ran rücken“, so der Coach der Königsblauen.

FC Schalke 04: Reis erklärt Wichtigkeit von Testspielen

Er erklärt, weshalb solche Testspiele für ihn so wichtig sind. „Wir erhöhen dadurch irgendwann die Trainingsqualität, weil jeder im Saft ist und jeder ein bisschen Rhythmus hat“, meint Reis. Man sage schließlich immer, „dass alle Spieler gebraucht werden“ und das sei auch „sehr häufig der Fall und wenn man dann keine Spielpraxis hat und sofort funktionieren muss, kommen die Ausreden: ‚Ich habe kein Vertrauen, ich habe keine Spielpraxis‘“. Durch die zusätzlichen Testspiele wolle man versuchen, „den Spielern die weniger spielen zu helfen. Ich weiß, das ist immer eine Frustsituation für die Einzelnen, aber diesen Frust können sie dann hier im Spiel umsetzen und auf sich aufmerksam machen.“

Das Testspiel der Schalker gegen Wattenscheid war bereits das vierte in diesem Jahr. Zugleich war es das Erste, was die Königsblauen auch gewinnen konnten. In den vorherigen gegen den FC Zürich, den 1. FC Nürnberg und Werder Bremen setzte es zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Schon bald könnten nun weitere Testspiele folgen.