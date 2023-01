FC Schalke 04: Reis macht vor Leipzig klare Ansage – „Werde ich nie so machen“

Vor dem Auftakt in die Bundesliga-Rückrunde machte Steffen Baumgart, der Trainer des 1. FC Köln, auf sich aufmerksam. Auf der Pressekonferenz seines Teams vor dem Top-Spiel gegen Werder Bremen hatte der ehemalige Paderborner nahezu seine gesamte Startelf den Medien präsentiert.

Zu dieser Art und Weise der Startelf-Bekanntgabe hat sich nun auch der Cheftrainer des FC Schalke 04, Thomas Reis, geäußert. Dabei wurde er ziemlich deutlich.

FC Schalke 04: Reis mit klarer Ansage

Auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig wurde Trainer Thomas Reis dazu befragt, wie er zu dem Konzept einer offenen Kommunikation der Startelf-Bekanntgabe steht.

„Für mich ist es immer wichtig, dass meine Mannschaft zuerst erfährt, wer spielt. Es wäre blöd, wenn ich die Aufstellung sage und meiner Mannschaft noch gar nicht gesprochen habe“, meint Reis. Dann ergänzt er: „Wir haben noch ein Abschlusstraining, wir haben morgen noch ein Training. Da kann immer so viel passieren“. Im Anschluss stellt er klar: „Ich werde definitiv nie elf Mann direkt benennen die sofort spielen“. Allerdings erklärt der Übungsleiter auch, dass er die Offenheit seines Trainerkollegen unter gewissen Gesichtspunkten nachvollziehen könne und jeder seine eigene Art wählen kann, die Aufstellung zu kommunizieren und er Baumgart deswegen nicht kritisieren wolle.

FC Schalke 04: Ungleiche Verhältnisse vor Duell mit Köln

Schon am kommenden Wochenende (29. Januar) kommt es zum zweiten Mal in dieser Saison zum direkten Aufeinandertreffen der Königsblauen und dem 1. FC Köln. Am ersten Spieltag der laufenden Spielzeit empfingen die Geißböcke den Aufsteiger in einem dramatischen Spiel, das am Ende den besseren Ausgang für die Domstädter hatte.

Derzeit trennen beide Mannschaften elf Punkte. Während die Knappen zunächst gegen RB Leipzig ran müssen, reisen die Kölner am 17. Spieltag zum FC Bayern München. Für S04 spitzt sich der Abstiegskampf immer weiter zu. Bereits sechs Punkte liegt man hinter dem rettenden Ufer.