FC Schalke 04: Irre Story! 93-Jähriger wird Mitglied – er erlebte sogar die letzte Meisterschaft

Der FC Schalke 04 hat ein neues Vereinsmitglied. Eine Meldung, die eigentlich nichts besonderes ist. Die Geschichte hinter dem Eintritt des neuen Königsblauen allerdings schon.

Nicht nur das hohe Alter des Mannes macht den Beitritt so einzigartig, sondern auch die Tatsache, dass er jeden Titel in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 miterlebt hat.

FC Schalke 04: 93-Jähriger wird Mitglied

Mit 93 Jahren ist Karl-Josef Schroer dem FC Schalke als Vereinsmitglied beigetreten. Seine Mitgliedsurkunde wurde dem langjährigen Fan von Olaf Thon höchstpersönlich auf seiner Geburtstagsfeier im Vereinsheim des TSV Fichte übergeben. „Meinen herzlichen Glückwunsch, auch im Namen des gesamten FC Schalke 04, zu diesem besonderen Geburtstag“, wird Thon auf der Vereinswebseite der Königsblauen zitiert.

Die brennendste Frage der S04-Legende lautete, wie das Neu-Mitglied Schalker geworden ist. „Ich bin in Gelsenkirchen geboren, genauer in Buer-Erle. Da versteht sich das ja von selbst. Ich habe Kuzorra und Szepan noch in der Glückauf-Kampfbahn spielen sehen“, antwortete Schroer, der dem Klub über sein ganzes Leben treu geblieben ist.

FC Schalke 04: Schroer erlebte letzte Meisterschaft

„Wieso ich dem Verein nie beigetreten bin, das weiß ich selbst nicht“, gesteht er anschließend. Angeschoben wurde sein Beitritt dann von seinem guten Freund Uwe Faust sowie seiner Ehefrau, bei dem der 93-Jährige nach dem Tod seiner Frau lebt. Für Olaf Thon ist im Gespräch mit dem Geburtstagskind derweil klar: „Dein Beitritt bringt die Wende, jetzt geht es mit Schalke wieder bergauf“.

Mehr News:

Schroer wurde 1930 geboren, erlebte die deutlich besseren Zeiten der Königsblauen mit. Sowohl die erste als auch die letzte Meisterschaft des Klubs erlebte der 93-Jährige mit. Doch das ist noch nicht alles, denn Karl-Josef Schroer hat jeden Titel in der Vereinsgeschichte des Klubs miterlebt. Von der ersten Meisterschaft 1934 bis zum Titel in der zweiten Liga im vergangenen Sommer.