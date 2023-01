FC Schalke 04: Leihgabe blüht auf – DIESEN Schritt könnte S04 im Sommer bitter bereuen

In den vergangenen Transferperioden herrschte beim FC Schalke 04 ein reges Treiben im Kader. Viele Spieler verließen den Verein permanent, viele per Leihe, viele wurden allerdings auch neu verpflichtet.

Das Lieblingsmodell der Klub-Bosse des FC Schalke 04 scheint jedoch die Leihe mit Kaufoption zu sein. Nicht nur für Neuzugänge im Kader sondern auch um mit ausgeliehenen Spielern die knappen Kassen des Vereins zu füllen. Für die Königsblauen könnte sich das Modell nun allerdings als Fehler herausstellen.

FC Schalke 04: Bozdogan blüht auf

Zum Beginn der laufenden Saison wurde Can Bozdogan für eine halbe Million Euro an den FC Utrecht ausgeliehen. In den Niederlanden blüht der Mittelfeldspieler seitdem richtig auf. Ein Tor und vier Vorlagen in 17 Spielen hat er hier bereits erzielt.

Auch seinen Leistungen ist es zu verdanken, dass der Traditionsverein aus den Niederlanden aktuell auf dem siebten Platz in der Eredivisie steht und auf die internationalen Plätze schielen darf. Bozdogan hat sich dabei zu einem echten Stammspieler entwickelt. Kaum eine Partie verpasste der 21-Jährige. Die meisten spielte er von Beginn an.

FC Schalke 04: Bozdogan Leihe ein Fehler?

Der FC Schalke könnte die Leihe ihres Mittelfeldspielers trotz seiner guten Entwicklung jedoch bitter bereuen. Als der Wechsel Ende Juli des letzten Jahres verkündet wurde, bestätigte der S04, dass sich die Niederländer eine Kaufoption für Bozdogan gesichert haben. Laut dem „Kicker“ soll sich diese auf zwei Millionen Euro belaufen. Alleine die Summe könnte schon ein Fehler gewesen sein, wenn man bedenkt, dass der Deutsche laut „Transfermarkt“ aktuell einen Marktwert von vier Millionen Euro besitzt. Bis zum Ende der Saison könnte dieser sogar noch mal ansteigen.

Doppelt bitter für die Königsblauen: Mit Bozdogan würde S04, sofern Utrecht die Kaufoption zieht, einen guten Mittelfeldspieler unter dem eigentlichen Marktwert verlieren. Gleichzeitig benötigt der Klub aber auch, gerade im Falle eines Abstiegs, gute und vor allem günstige Mittelfeldspieler.