FC Bayern München: Star weckt Begehrlichkeiten – jetzt spricht ER über seine Zukunft

Dem FC Bayern München könnte ein turbulenter Transfersommer bevorstehen. Der deutsche Rekordmeister muss sparen und könnte infolge dessen den ein oder anderen prominenten Namen ziehen lassen.

Vor allem ein Spieler rückt in Zuge dessen immer wieder in den Fokus: Min-jae Kim. Der Südkoreaner offenbarte im Abwehrzentrum des FC Bayern München zuletzt immer wieder Unsicherheiten, gilt deswegen als Verkaufskandidat. Nun spricht der 28-Jährige über seine Zukunft.

FC Bayern München: Kim will bleiben

An Interesse mangelt es wohl nicht. Zahlreiche Top-Klubs sollen zuletzt ihr Interesse an dem Rechtsfuß angemeldet haben (wir berichteten). Wie Kim nun gegenüber der „Sport Bild“ verraten hat, plane der FCB-Profi selbst jedoch keinen vorzeitigen Abgang aus München: „Für mich gibt es keinen Grund zu gehen. Ich hoffe, dass ich bleiben kann. Aber wir werden sehen.“

Sein großes Ziel für die kommende Spielzeit? Endlich wieder ohne Schmerzen auf dem Rasen zu spielen. „Ich habe seit sieben Monaten große Schmerzen. Ich will in der nächsten Saison einfach fit sein.“ Hintergrund: Beim 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt im Oktober vergangenen Jahres verletzte sich Kim an der Achillessehne. Von dieser Blessur hat sich der Südkoreaner offenbar noch immer nicht vollends erholt.

FCB-Bosse hören sich Kim-Angebote an

Während der 28-Jährige also keinen Wechsel anstrebt, dürfte das in der Münchener Chefetage etwas anders aussehen. Demnach sollen Max Eberl und Co. einem Verkauf alles andere als abgeneigt gegenüberstehen – allerdings nur, wenn der Preis für Kim stimmt. Gespräche zwischen Spieler- und Vereinsseite sollen diesbezüglich allerdings noch nicht stattgefunden haben.

Es bleibt also abzuwarten, ob Kim seinen bis 2028 laufenden Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt tatsächlich erfüllt. Sollten sich seine bis dato wechselhaften Leistungen jedoch nicht bessern, könnten sich die einst 50 Millionen Euro Ablöse für Kim als Fehlinvestition entpuppen.