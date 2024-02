FC Schalke 04: Vernichtende Worte – Youtube-Star nimmt S04 auseinander

„Der am schlimmsten abgestürzte Klub Europas.“ Mit diesen heftigen Worten wird der FC Schalke 04 in einem neuen Video vorgestellt.

Gesagt hat sie der berühmte Fußball-Youtuber „Fiago“. Er besuchte die Arena beim Spiel FC Schalke 04 – Hamburger SV. Sein Lob über Stadion und Fans wird jedoch überschattet von einer brutalen Zusammenfassung des S04-Niedergangs.

FC Schalke 04: Youtuber nimmt S04 auseinander

Neu dürfte es für Schalke-Fans nicht sein, was Fiago in seinem Vlog über ihren Klub erzählt. Die Zusammenfassung des Niedergangs in wenigen Minuten ist dagegen umso schmerzhafter. „Ich habe Europas gefallenen Giganten gesehen“, schreibt der Youtuber mit über einer halben Million Abonnenten unter sein Video. Deutlich wie selten wird darin aufgezeigt, wie heftig der einst strahlende Verein in den letzten Jahren abgestürzt ist.

Große Erfolge, eine einzigartige Fan-Base und Mitgliederzahlen, die den Verein zu einem der größten der Welt machen. All das haben die S04-Fans schon unzählige Male gehört und gelesen. Auch Youtuber Fiago nutzt diese Fakten, um seinen Followern Schalke vorzustellen.

FC Schalke 04: „Existenzkrise und Absturz“

In der „ärmsten Stadt von ganz Deutschland“ sei der Klub beheimatet. Über Jahrzehnte sei der Verein die größte Freude der Menschen in Gelsenkirchen gewesen. Heute sei es das Gegenteil. 2011 noch mit Raul und Manuel Neuer im CL-Halbfinale, habe „ungeheuerliches finanzielles Missmanagement den Verein in eine Existenzkrise und einen Absturz bis zum Abstieg gebracht“.

Der Besuch in der Arena verpasste aber auch Fiago eine Gänsehaut. Den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga haben die Fans und die Stadt nicht verdient, urteilt er. „Es ist der Wahnsinn“, sagt der Youtube-Star darüber, dass der FC Schalke 04 trotz der sportlichen Situation in der weltweiten Tabelle der Zuschauerzahlen noch immer in den Top 10 sei.

Geholfen hat das auch gegen den Hamburger SV nicht. 0:2 unterlagen die Knappen, sie stecken bis heute im Abstiegssumpf der zweiten Liga.