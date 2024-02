FC Schalke 04: Geraerts mit Hammer-Ansage an die Konkurrenz – „Kann keiner leugnen“

Der FC Schalke 04 wankt, ist der 3. Liga näher als dem Wiederaufstieg. Immer wieder liefert die Mannschaft desolate Auftritte, die die Fans abwechselnd verstummen und wüten lassen.

Von einem Topteam würde man beim Tabellen-14. der Zweiten Liga wohl kaum sprechen. Die gegnerischen Trainer tun es dennoch regelmäßig. Und Geraerts? Der Trainer des FC Schalke 04 hält hier offenbar nichts von Understatement – sondern schickt lieber eine Hammer-Ansage raus.

FC Schalke 04 ein Top-Team? Geraerts hat keine Zweifel

Wenn ein Zweitligist gegen Schalke spielt, ist das ein Highlight der Saison. Klar: Der S04 hat eine immense Strahlkraft, spielt vor Zehntausenden Fans und war vor nicht allzu langer Zeit noch in der Champions League. Und obwohl diese Tage vorerst gezählt sind, werden die gegnerischen Trainer nicht müde zu erwähnen, dass es gegen Schalke immer gegen einen ganz großen Klub geht.

Dabei wird stets auch die Mannschaft und ihre individuelle Klasse gelobt. Das S04-Team, so hört man Woche für Woche, ist viel besser als sein Tabellenplatz, ja gar eins der besten der Liga. Doch was hält Karel Geraerts von den Lobhudeleien auf seine Mannschaft? Findet er auch, dass der FC Schalke 04 eins der besten Zweitliga-Teams hat? Nein. Der S04-Trainer findet nicht. Er weiß!

„Schalke ist ein Top-Team. Das ist Fakt.“

„Schalke ist ein Top-Team, das kann keiner leugnen. Das ist Fakt. Wir haben super Spieler. Aber wir müssen es jede Woche auf dem Platz zeigen. Und das ist das, woran wir am meisten arbeiten müssen.“

Genau daran scheitert es bei Königsnblau aktuell regelmäßig. Auf dem Rasen konnten die Knappen ihre Klasse zuletzt kaum belegen. Desolate Auftritte erinnerten eher an einen Absteiger als an ein Top-Team.

Die Hintergründe des vielen Lobs kennt Geraerts nicht. „Vielleicht wollen sie uns etwas mehr Druck zuschieben. Oder sie sehen, was ich sehe. Und was immer mehr Leute in den letzten Monaten sehen: Dass wir Fortschritte machen.“