FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 verkündet Vertragsverlängerung

Nie waren sie wichtiger: Für den FC Schalke 04 sind Sponsorendeals derzeit überlebenswichtig. Schließlich hat sich die finanzielle Schieflage durch weggebrochene Partner weiter verschärft. Nun kann der Klub einen weiteren Erfolg verkünden.

Eine weitere wichtige Unterschrift ist eingetütet. Am Donnerstab verkündete der FC Schalke 04 die Verlängerung des auslaufenden Vertrags mit Sponsor „Bilstein“. Das dickste Brett müssen die Knappen aber noch bohren.

FC Schalke 04 verlängert Vertrag

Ob auf Ärmel, Brust oder Bande – Schalke hatte in letzter Zeit mit vielen Sponsoren-Problemen zu kämpfen. Insolvenzen, auslaufende Verträge, Kündigungen & Co. schlugen eine weitere Schneise in die sowieso schon klamme Kasse.

+++ FC Schalke 04: Fans am Boden zerstört – jetzt müssen sie auch noch DAS mit ansehen +++

„Auch im Sponsoring mussten wir unter anderem durch Insolvenzen Mindereinnahmen hinnehmen“, bestätigte jüngst S04-Boss Matthias Tillmann, verweist bei den Schwierigkeiten in der Suche neuer Sponsoren auf die schwierige wirtschaftliche Lage „aufgrund der anhaltenden Krisen und Konflikte in der Welt“.

In den letzten Wochen konnte der Klub aber wieder einige Erfolge vermelden. Nun folgte der nächste. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit der „Bilstein Group“ konnte um zwei Jahre bis 2026 verlängert werden. Der regionale Sponsor, ein Autoteile-Produzent, ist bereits seit acht Jahren Partner des Zweitligisten und wird es vorerst auch bleiben.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Der größte Brocken liegt aber noch vor CEO Matthias Tillmann und Sponsoring-Vorstand Florian Dederichs: Ein neuer Trikotsponsor muss her. Veltins, das steht bereits fest, steht als erneute Notlösung nicht zur Verfügung. Hier mehr.

Mehr zum Streit über den möglichen Verkauf von Rechten im Bereich Catering und Sponsoring erfährst du hier.