FC Schalke 04: Im Sommer ist Schluss! Wichtiger Sponsor lässt die Katze aus dem Sack

Der FC Schalke 04 und seine Sponsoren – in den letzten Jahren ein ganz heißes Thema. Insolvenzen und Probleme bei der Suche nach einem Hauptsponsor haben dem Klub mehrfach Rückschläge und Schwierigkeiten beschert.

Nun platzt die nächste Sponsoren-Bombe. Veltins, im Sommer kurzfristig als Notlösung eingesprungen, erklärt gegenüber der „WAZ“: Im Sommer ist Schluss als Trikot-Sponsor des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Veltins verschwindet von der Brust

Bei den Fans hatte diese Entscheidung einen regelrechten Hype ausgelöst. Weil Schalke vor der Saison einfach keinen geeigneten Hauptsponsor fand, sprang Veltins ein und kehrte auf die S04-Brust zurück. Die sowieso schon gefeierten Heimtrikots bekamen ihr Sahnehäubchen, wurden zum Verkaufsrenner und sind heute ratzeputz ausverkauft.

Doch so sehr sich die Fans über ihr geliebtes Stadion-Bier als Trikot-Sponsor freuten: Für den Verein war die Notlösung ein heftiger Rückschlag, der ihn Millionen kostete und Schalke-Boss Bernd Schröder sogar seinen Job. Seither läuft die Suche nach einem Hauptsponsor für die nächste Saison auf Hochtouren.

Sogar einen Dienstleister holte der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann ins Boot. Die Suche gestaltet sich jedoch weiter schwierig, musste er kürzlich eingestehen. Nun folgt der nächste Hammer: Veltins steht nächste Saison nicht mehr zur Verfügung.

Gegenüber der „WAZ“ stellt der langjährige Premium-Sponsor des Traditionsklubs klar: „Die Brauerei C. & A. Veltins freut sich über das positive Feedback zum Trikotsponsoring beim FC Schalke in der laufenden Saison, hat dabei von Beginn an erklärt, dass die Vertragslaufzeit für ein Jahr vorgesehen ist.“

Heißt im Klartext: In der Saison 2024/25 wird Veltins nicht wieder auf der Brust stehen. Für den FC Schalke 04 wäre diese erneute Notlösung sicherlich nicht wünschenswert. Dennoch erhöht es den Druck auf die Verantwortlichen gehörig. Das Fallnetz ist weg – diesmal muss die Hauptsponsor-Suche ein Ergebnis liefern.