FC Schalke 04: Nach Hülsta-Aus – S04 verkündet neuen Sponsor

Ende des vergangenen Jahres hat der FC Schalke 04 die Trennung von Ex-Sponsor Hülsta bekannt gegeben. Der Pottklub hatte im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Unternehmens von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht.

Etwa ein Monat später kann der FC Schalke 04 nun einen neuen Ärmelsponsor vorstellen. Pünktlich zum Rückrundenstart gegen den Hamburger SV (Samstag, 20. Januar, 20.30 Uhr) präsentiert der S04 ein lokales Unternehmen, das ab sofort den Ärmel des Trikots zieren wird.

„Die Mulex GmbH, die für innovative Küchenprodukte steht und diese erfolgreich entwickelt, steigt vom Hospitality- und Logen-Kunden zum Premium-Partner des FC Schalke 04 auf und schmückt erstmal für die Zeit der Rückrunde der Spielzeit 2023/2024 den Trikot-Ärmel der Königsblauen“, heißt es in der Mitteilung des S04.

Mulex ist seit über 27 Jahren in Gelsenkirchen ansässig und bereits seit Beginn der laufenden Saison Partner von Königsblau. Unter anderem besitzt die Firma eine eigene Loge in der Veltins Arena.

„Dass mit der Mulex GmbH ein Hospitality-Partner nun Ärmelsponsor und Premium-Partner unseres FC Schalke 04 wird, freut uns besonders und ist gleichzeitig ein wertvolles Zeichen in die Vereinsfamilie. Das Unternehmen ist fest in unserer Heimat Gelsenkirchen verwurzelt, ein Teil unserer Region geworden. Gemeinsam wollen wir deshalb die kommende Zeit auf Schalke gestalten. Wir danken Mulex, dass sie uns das Vertrauen schenken und freuen uns über die spannende Zusammenarbeit“, so S04-CEO Matthias Tillmann.

„Unser Herz schlägt für unseren Verein“

„Auf Kohle geboren. Unser Herz schlägt seit jeher für unseren Verein FC Schalke 04. Mit dem Sponsoring wird ein Traum Wirklichkeit. Wir dürfen ‚unseren‘ Verein tatkräftig als Ärmelsponsor unterstützen. ‚Es muss von Herzen kommen – was auf Herzen wirken soll‘, sagte bereits Goethe. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und danken dem FC Schalke 04 für das Vertrauen“, betont Herr Aykol, Geschäftsführer der Mulex GmbH, zum neuen Sponsoring-Deal.

Vorerst läuft die Premium-Partnerschaft inklusive Ärmel-Sponsoring nur bis Saisonende. Doch auch danach soll die Zusammenarbeit laut Tillmann weitergehen. Geplant sei eine gemeinsame Zukunft.