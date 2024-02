FC Schalke 04 – Wiesbaden: Eine Sache lässt die Fans nicht los – was hat sich Geraerts HIER gedacht?

Schon bevor der FC Schalke 04 die Partie gegen Wehen Wiesbaden antrat, sorgte der Coach der Knappen für Aufsehen. So griff Karel Geraerts in der Startelf nach dem schwachen Auftritt in Kiel hart durch. Beispielsweise landete Kapitän Simon Terodde auf der Bank (hier mehr dazu erfahren).

Doch auch nach Abpfiff der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Wiesbaden beschäftigte die S04-Anhänger eine Sache. Unter der Woche wirkte es noch so, als bekäme Steven van der Sloot endlich seine Chance. Doch Geraerts schenkte ihm überraschenderweise keine Beachtung.

FC Schalke 04 – Wiesbaden: Van der Sloot nicht dabei

Unter der Woche sorgte ein 60-Minuten-Einsatz bei der U23 für Aufsehen. In der Regionalliga ist van der Sloot Stammkraft, spielt so gut wie immer durch. Doch plötzlich musste er früher vom Feld. Kurze Zeit später gab Geraerts auf einer Pressekonferenz Einblicke.

Er selbst habe U23-Coach Jakob Fimpel darum gebeten, dass van der Sloot nicht die gesamte Spielzeit gegen Ahlen absolvieren solle. „Weil er in meinen Gedanken für das Wochenende definitiv eine Rolle spielt“, erklärte der Trainer des FC Schalke 04 am Donnerstag (15. Februar). Doch beim Spiel gegen Wiesbaden war der dann gar nicht dabei.

Zwei Spieler im Vorteil

Stattdessen setzte Geraerts auch Cedric Brunner, der in die Startelf zurückkehrte. Auf der Bank nahm Henning Matriciani als dessen Ersatz Platz. Vom niederländischen Nachwuchsspieler fehlte trotz aller vorherigen Beachtung jede Spur.

Das zog auch gleich einige Reaktionen der Fans nach sich. „Zum Glück wurde Steven van der Sloot ja geschont. Der kann dann fit und ausgeruht die Klamotten der anderen in den Bus tragen“, spottete ein Anhänger bei „X“.

„Van der Sloot nicht mal mitzunehmen, nachdem man ihn extra geschont hat und sogar angedeutet hat, es könnte zu einem Einsatz kommen, ist absolut unverständlich. Sorry“, fand auch ein anderer.

FC Schalke 04 – Wiesbaden: Wichtige Punkte

Geraerts äußerte sich bezüglich van der Sloot vor Anpfiff nicht zu seiner Entscheidung. Letztlich darf sich der Coach auch im Recht sehen. Schalke 04 gewann gegen die Gäste aus Hessen knapp mit 1:0 – und tütete damit drei wichtige Punkte ein.