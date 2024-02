FC Schalke 04 – Wehen Wiesbaden: Geraerts trifft drastische Entscheidung

Am Samstag (17. Februar) trifft der FC Schalke 04 auf Wehen Wiesbaden. S04 steckt mitten im Abstiegskampf. Da ist Trainer Karel Geraerts gezwungen, die ein oder andere drastische Entscheidung zu treffen – und das hat er jetzt getan.

Abstiegskampf-Duell am Samstagmittag: Wenn der FC Schalke 04 Wehen Wiesbaden empfängt, dann müssen für die Gelsenkirchener drei Punkte her. Die beiden Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn, Schalke belegt Platz 14, Wiesbaden weilt auf Rang 13. Mehr Kopf-an-Kopf-Rennen geht nicht. Noch vor Anpfiff traf S04-Coach Geraerts eine drastische Entscheidung – und die begründete er vor Anpfiff am Sky-Mikrofon

FC Schalke 04 – Wehen Wiesbaden: DIESER Spieler sitzt nur auf der Bank

Der Belgier entschied sich dafür Simon Terodde draußen zu lassen! Der Torjäger muss auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen darf Neuzugang Darko Churlinov nach vorne. Das lag vor allem an der Teroddes Leistung in den letzten Wochen, wie Geraerts im Interview seine Entscheidung begründete.

„Er kann immer Tore machen und er ist wichtig für die Gruppe und ich glaube, dass er hier auch richtig von der Bank kommen kann für die Mannschaft“, sagte der 42-Jährige.

Vor einigen Wochen sah der S04-Trainer das noch anders

Als Kapitän ist Simon Terodde eigentlich gesetzt. Er übernahm das Amt im Sommer 2023 von Danny Latza. Doch Terodde kam beim FC Schalke 04 zuletzt nicht wie gewünscht zur Entfaltung.

Dass Geraerts tatsächlich auf den Routinier verzichtet, war nicht abzusehen. Noch vor Kurzem sagte er auf einer Pressekonferenz: „Auf Simon verzichten? Warum? Ich werde entscheiden, ich bin sehr glücklich über seine Leistungen. Er macht sehr viel für die Mannschaft. Ich weiß, dass er auf ein Tor wartet. Er kann Tore schießen, darin ist er sehr gut. Aber manchmal hast du diese Phasen als Stürmer, wo sie lange darauf warten. Wenn dieses Tor fällt, dann kann es sein, dass er wieder sehr erfolgreich wird.“ Nun hat Geraerts seine Meinung geändert. Zumindest vorerst.