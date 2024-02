FC Schalke 04: Fans träumen von Rückkehr – Ruhnert-Aussagen lassen aufhorchen

In den letzten Jahren hat der FC Schalke 04 bei mancher Personalie daneben gegriffen. Der daraus entstandene Abwärtsstrudel spülte die Knappen bis in die 2. Liga – und dort aktuell an den Rand zum Absturz in die Drittklassigkeit. Daher sehen die Fans einige Verantwortliche auch jetzt sehr kritisch.

Schon länger hält sich der Wunsch, dass Oliver Ruhnert zum FC Schalke 04 zurückkehrt (hier mehr dazu lesen). Jahrelang war er als Scout und Leiter der Knappenschmiede am Berger Feld aktiv. Anschließend entwickelte er sich zu einem der höchstgeschätzten Fußball-Manager in Deutschland.

FC Schalke 04: Ruhnert spricht über Zukunft

Mit Union Berlin startete er 2017 ein Erfolgsprojekt. Als Geschäftsführer Sport entwickelte er die „Eisernen“ zu einem Bundesligisten, 2019 gelang erstmals der Aufstieg. Wer dachte, Ruhnert und Co. würden schnell wieder verschwinden, sah sich getäuscht. Mit solider und vor allem weitsichtiger Arbeit gelang es Union, sich immer weiter hochzuarbeiten. In dieser Saison spielte man sogar Champions League!

Der Königsklasse musste man allerdings Tribut zollen. In der Bundesliga kämpft man daher aktuell erstmals gegen den Abstieg. Gleichzeitig muss sich Ruhnert mit seiner Zukunft beschäftigen. Bleibt er, geht er, denkt er vielleicht doch über den FC Schalke 04 nach? Er will sich nicht in die Karten gucken lassen.

„Kann nicht sagen, was in fünf Monaten ist“

Gegenüber der „Bild“ erklärt Ruhnert nun deutlich, dass eine Entscheidung erst im EM-Sommer fällt. „Wir machen eine Saison und sprechen dann weiter“, stellt er klar. „Das ist ein Verhältnis, das wir auch in den letzten vier Jahren so hatten.“ Er will erst diese Spielzeit zu Ende bringen – möglichst mit dem Klassenerhalt für Union.

Die Arbeit bei den Köpenickern spannt ihn aktuell auch komplett ein, denn er muss angesichts des drohenden Abstiegs zweigleisig planen. „Hier laufen alle Planungen für eine weitere Spielzeit in der Bundesliga, aber auch für den Worst Case“, so Ruhnert.

Und dennoch – auch wenn der 52-Jährige und Union bisher immer nach diesem Muster verfuhren, weiß Ruhnert: „Was im Fußball in fünf Monaten ist, kann ich aber nicht sagen.“ Ein Verbleib in Berlin ist also nicht gesetzt.

Hat FC Schalke 04 überhaupt eine Chance?

Bliebe die Frage offen, ob Schalke überhaupt eine Chance hätte, Ruhnert nochmal für sich zu gewinnen. Voraussetzung wäre mindestens der Verbleib in der 2. Bundesliga – sonst hat man sicherlich ohnehin ganz andere Probleme.