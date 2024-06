FC Schalke 04: Fans verstehen die Welt nicht mehr – Ex-S04-Star in der Luft zerrissen

Sein Abgang tat richtig weh – und beim FC Schalke 04 genießt er bis heute einen exzellenten Ruf. Doch das ist offenbar nicht überall der Fall.

Im Zuge des Pokers um den Ex-Schalke-Star Weston McKennie zeigt sich: In England sind die Fans überhaupt nicht begeistert vom Können des US-Boys. Während sich zwei britische Klubs um den Juve-Star zanken, will keines der beiden Fan-Lager ihn in ihren Trikots sehen.

FC Schalke 04: Engländer kein Fan von Ex-S04-Star McKennie

Ganz genau beobachten die Fans von Aston Villa und Tottenham Hotspur die Gerüchte um Weston McKennie. Aber nicht, weil sie hoffen, dass ihr Verein zuschlägt. Im Gegenteil! Die Anhänger beider Klubs geben im Netz deutlich zu verstehen, dass sie den Nationalspieler überhaupt nicht haben wollen.

Als in England die Nachricht umging, dass Tottenham Hotspur in die Verhandlungen von Aston Villa um McKennie gegrätscht ist, kommt aus Nordlondon ein regelrechtes Aufheulen. Einige Kommentare aus dem Spurs-Lager:

„Um Gottes willen, nein!“

„Bitte nicht, der ist einfach nicht gut.“

„Ich halte McKennie für eine furchtbare Verpflichtung für die Spurs.“

„Wenn das stimmt, sollte Lang (Manager, Anm. d. Red. ) sofort gefeuert werden.“

) sofort gefeuert werden.“ „Noch eine mittelmäßige Verpflichtung.“

Ähnlich sieht es bei Aston Villa aus. Auch dort genießt der Ex-Star des FC Schalke 04 keinen guten Ruf.

„Als Villa-Fan würde ich Tottenham zu meinem zweitliebsten Team machen, wenn sie ihn holen. Wir wollen ihn auch nicht.“

„Dürft ihr gerne haben.“

„Ich will nie wieder hören, dass Villa mit McKennie in Verbindung gebracht wird.“

Doch warum wird Weston McKennie in England so negativ gesehen? Die Antwort liegt womöglich in seinem unglücklichen Gastauftritt bei Leeds United. Während er beim FC Schalke 04 und auch bei Juventus Turin überzeugen konnte, war das Leihgeschäft in der Rückrunde 2022/23 ein Flop. Der Kreativspieler half den „Whites“ überhaupt nicht weiter, am Ende stand der Abstieg in die 2. Liga.