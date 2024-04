Ex-Schalke-Star McKennie übel beleidigt – Verein ergreift Maßnahmen

Nächster Rassismus-Skandal in Italien – und ein Ex-Schalke-Star ist mittendrin. Weston McKennie wurde im italienischen Pokal-Halbfinale zwischen Juventus Turin und Lazio Rom von den Gästefans rassistisch beleidigt.

Bei seiner Auswechselung hörte man „diskriminierende Gesänge“ aus dem Gästeblock. Juventus Turin hat jetzt Ermittlungen angeschoben und stellt sich hinter McKennie, der 2020 vom FC Schalke 04 nach Italien gewechselt war.

Ex-Schalke-Star McKennie rassistisch beleidigt

Mit 2:0 gewann Juventus Turin das Halbfinale der Coppa Italia gegen Lazio Rom. Federico Chiesa (50.) schoss die Gastgeber in Führung, Dusan Vlahovic (64.) erzielte den zweiten Treffer nach Vorlage von McKennie. Kurz vor Ende der Partie wurde McKennie schließlich ausgewechselt, da passierte es.

Als der Ex-Schalker den Platz verließ, gab es rassistische Beleidigung aus dem Gästeblock. Dies ist auf einem Video in den Sozialen Medien zu hören. Kurz nach dem Spiel schaltete sich nun auch Juventus Turin und reagierte auf das entsprechende Video.

Juve leitet Verfahren ein

In einem Statement teilte die „Alte Dame“ mit: „Der Juventus Football Club nimmt das in den sozialen Netzwerken kursierende und von einigen Medien veröffentlichte Video zur Kenntnis, aus dem der Tonfall der diskriminierenden Gesänge hervorgeht, die aus dem Gästesektor kommen und an Weston McKennie während seiner Auswechslung im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals zwischen Juventus und Lazio am 2. April gerichtet waren.“

Weiter heißt es: „Nachdem der Spieler den Vorfall bestätigt hat, teilt der Verein mit, dass er alle Verfahren eingeleitet hat, um den Vorfall zu überprüfen, und dass er voll und ganz kooperieren wird, um die Verantwortlichen zu identifizieren und folglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.“ Auch der italienische Fußballverband FIGC prüft den Vorfall.

McKennie wechselte 2016 in die Jugend des FC Schalke 04, stieg dort schnell zu den Profis auf. 2020 ging er erst per Leihe zu Juventus Turin und wechselte ein Jahr später für 22 Millionen Euro fest zum italienischen Spitzenklub. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Leeds United ist er seit Sommer zurück bei Juve und kommt dort regelmäßig zum Einsatz.