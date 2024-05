Ex-Schalke-Star McKennie lässt aufhorchen – für S04 kann es interessant werden

Weston McKennie hatte beim FC Schalke 04 eine durchaus erfolgreiche Zeit. Insgesamt vier Jahre verbrachte er im königsblauen Trikot, wurde deutscher Vizemeister und spielte mit den Knappen in der Champions League. Mittlerweile ist der 25-Jährige bei Juventus Turin unter Vertrag.

Bei McKennies endgültigen Abgang im Jahr 2021 staunten viele Schalker Fans nicht schlecht. Insgesamt flossen rund 25 Millionen Euro aus Turin zum FC Schalke 04. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 kam der US-Amerikaner ablösefrei aus der Akademie des FC Dallas. Nun könnte ein wichtiges Verkaufsdetail für den S04 interessant werden. Denn McKennie spricht über seine Zukunft.

Weiterverkaufsbeteiligung könnte Schalke Geldregen bescheren

Denn der Vertrag von McKennie läuft bei Juventus im kommenden Sommer aus. Heißt im Umkehrschluss: Wollen die Italiener den Mittelfeldspieler noch zu Geld machen, müssen sie entweder seinen Vertrag verlängern oder ihn verkaufen. Das würde man beim FC Schalke 04 mit Sicherheit gerne hören.

Denn beim Verkauf von McKennie hat der damalige S04-Sportdirektor Jochen Schneider eine Weiterverkaufsbeteiligung für die Schalker ausgehandelt. Wie hoch diese ist, ist nicht bekannt. Bei einem Verkauf des US-Amerikaners verdient der S04 also mit. Bereits bei der Leihe von McKennie zu Leeds United im Winter 2023 hatte sich der Klub aus dem Ruhrpott einen Geldregen erhofft. Jedoch zogen die abgestiegenen Engländer die Kaufoption von über 33 Millionen Euro nicht.

McKennie spielt starke Saison in Turin

Zurück in Italien spielt der Amerikaner eine starke Saison. In 33 Saisoneinsätzen hat der zentrale Mittelfeldspieler bereits zehn Torvorlagen auf dem Konto. Ein Verkauf könnte also teuer werden – das würde dem FC Schalke sicherlich gefallen.

McKennie selbst würde allerdings gerne in Italien bleiben: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und mein Berater ist in Gesprächen mit den Verantwortlichen. Ich würde natürlich gerne bleiben, aber schauen wir mal, was passiert. Hoffentlich kriegen wir das geregelt“, so McKennie gegenüber „DAZN“.

Interessenten wird es auch sicherlich einige geben. Vor allem aus der Premier League wollten ihn in den vergangenen Jahren immer wieder einige Klubs verpflichten.