FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg: Besonderer Gast im Stadion – Fans voller Freude

Beim Spiel FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg gab es hohen Besuch im Stadion. Ein früherer Schalke-Profi hat der Veltins-Arena am Freitagabend (10. Februar) einen Besuch abgestattet.

Publikumsliebling Atsuto Uchida war bei FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg zu Gast. Bei den Fans sorgte dieser Anblick noch vor dem Anpfiff für Glücksgefühle.

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg: Uchida zu Gast in der Veltins-Arena

Einige Minuten vor Spielbeginn teilte die Social-Media-Abteilung des FC Schalke 04 ein Video, wo Atsuto Uchida durch den Spielertunnel auf den heiligen Rasen der Veltins-Arena marschierte. „Schaut mal, wer da ist…“, schrieb der S04 dazu. Kurz darauf folgte ein Video von Uchida, wo er „Glück auf“-Grüße an die Schalke-Fans schickt.

Bei den Fans ruft der Anblick sofort tolle Erinnerungen hervor. „Legende“ oder „Gute alte Zeiten“, kommentieren die Fans, einige fordern scherzhaft sogar einen Einsatz von „Uschi“. Der Japaner hat sich in seiner aktiven Zeit in die Herzen der Fans gespielt und wird bis heute in gute Erinnerung behalten.

Uchida noch eng mit Schalke verbunden

Von 2010 bis 2017 spielte Uchida für den FC Schalke 04. Insgesamt stand er 153 Mal für Königsblau auf dem Feld (zwei Tore, 18 Vorlagen) und feierte 2011 mit Schalke den Gewinn des DFB-Pokals. Seit 2021 ist er offiziell auch Klubrepräsentant des FC Schalke 04.

Erst vor kurzem stattete er dem Training der Schalker noch einen Besuch ab (hier mehr dazu) und auch bei einem Transfer soll er seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Seinen Landsmann Maya Yoshida soll der 34-Jährige laut einem Bericht von einem Wechsel zu Schalke überzeugt haben. Uchida selbst beendete 2020 seine Karriere bei seinem Jugendklub Kashima Antlers in seiner Heimat Japan.