FC Bayern München: Jetzt steht es fest! FCB macht nächsten Abgang offiziell

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Bayern München – allerdings nur auf der Abgangsseite. Auf die erhofften Zugänge müssen die Bayern-Fans weiterhin warten. Der Rekordmeister kassiert dort aktuell eine Absage nach der anderen.

Jetzt steht aber zunächst der nächste Abgang fest. Mit Perez Vinlöf verlässt ein weiteres Talent den FC Bayern München. Er wird sich dem kroatischen Traditionsklub Dinamo Zagreb anschließen.

FC Bayern München: Ein Abgang folgt dem nächsten

Dass Thomas Müller den Verein verlässt, ist bereits länger bekannt. Kürzlich schlossen sich jedoch auch Stars wie Leroy Sane, der zu Galatasaray Istanbul wechseln wird, und Mathys Tel, der bei den Tottenham Hotspur bleibt, der Abgangsliste an. Bayern-Fans warten währenddessen vergeblich auf Neuzugänge – und die werden dringend benötigt.

+++ FC Bayern München: Neuer Name! FCB will wohl Barca-Star +++

Nun gibt es aber erst einmal den nächsten Abgang zu verkünden. Perez Vinlöf, der vergangene Saison an Austria Wien ausgeliehen war, verlässt den FC Bayern München endgültig. Der kroatische Spitzenklub Dinamo Zagreb hat sich die Dienste des Linksverteidigers gesichert. Laut „Transfermarkt.de“ beträgt die Ablösesumme für den 19-Jährigen zwei Millionen Euro.

Vinlöf geht anderen Weg

Der deutsche Rekordmeister holte Vinlöf bereits im Alter von 16 Jahren aus der Jugend von Hammarby IF in Schweden. Er schloss sich zunächst der U19 des Rekordmeisters an und stieg bis zu den Profis auf. In der Saison 23/24 debütierte er am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Nun schlägt Vinlöf einen neuen Weg ein – einen, der interessant werden könnte. In der vergangenen Saison durfte er bereits viel Erfahrung sammeln und absolvierte 31 Spiele für Austria Wien. Der Wechsel zu Dinamo Zagreb wird als nächster Karriereschritt gesehen. Der kroatische Klub wurde in der letzten Saison Zweiter und wird im nächsten Jahr international spielen.

Hier mehr News für dich:

Interessantes Detail: Auch einem Dani Olmo gelang der Durchbruch über die Station Dinamo Zagreb. Ob der FC Bayern München diesen Abgang künftig bereuen wird, bleibt abzuwarten.