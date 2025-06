Borussia Mönchengladbach: Bitterer Rückschlag! Horror-News für Fohlen-Juwel

Für die Fans von Borussia Mönchengladbach gibt es momentan wenig Grund zur Freude. Nach einem enttäuschenden Saisonabschluss und einem bislang schleppendem Transferfenster bleibt die Stimmung rund um die Fohlen verhalten.

Jetzt folgt ein weiterer Rückschlag: Das vielversprechende Nachwuchstalent Charles Herrmann fällt aufgrund einer Verletzung langfristig aus. Borussia Mönchengladbach hatte große Pläne mit dem 19-Jährigen, doch diese müssen nun vertagt werden.

Borussia Mönchengladbach: Ellbogenverletzung stoppt Herrmann

Charles Herrmann war mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Einsatz. In den Spielen gegen die Niederlande (0:3) und England (5:5) kam der Mittelfeldspieler als Joker zum Einsatz. Doch bereits im Spiel gegen Norwegen (2:1) war das Gladbacher Talent nicht mehr auf dem Platz zu sehen.

Beim dramatischen Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien (5:6) fehlte Herrmann ebenfalls. Der Grund dafür ist jetzt bekannt: Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hat sich Herrmann eine schwerwiegende Ellbogenverletzung zugezogen, die ihn für einen längeren Zeitraum außer Gefecht setzt.

Schlechte Vorzeichen für die Saisonvorbereitung

Für Herrmann bedeutete die Verletzung nicht nur das Verpassen der EM-Spiele, sondern jetzt auch einen bittereren Rückschlag auf Vereinsebene. Der 19-Jährige, der bereits in der letzten Saison bei den Profis mittrainieren durfte, wird die diesjährige Saisonvorbereitung wohl verpassen. Trainer Gerardo Seoane hatte ihm in der vergangenen Spielzeit bereits Vertrauen geschenkt und Herrmann in den Kader für die letzten beiden Bundesligapartien gegen den FC Bayern München (0:2) und den VfL Wolfsburg (0:1) berufen. Doch die Chance, sich dieses Jahr erneut für die Profis zu empfehlen, ist nun vertan.

Statt auf dem Trainingsplatz zu trainieren, steht für Herrmann erst einmal die Rehabilitation im Vordergrund. Die U23 der Fohlen, der Herrmann in der letzten Saison noch angehörte, ist bereits seit dem 14. Juni in die Saisonvorbereitung gestartet – Herrmann wird auch dort nicht dabei sein. Eine offizielle Mitteilung von Borussia Mönchengladbach zu seinem Gesundheitszustand steht jedoch bislang noch aus.