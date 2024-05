FC Schalke 04 enthüllt pikantes Detail zur Osnabrück-Verlegung – Fans schäumen vor Wut

Jetzt ist es offiziell. Der FC Schalke 04 tritt nicht wie ursprünglich geplant am 4. Mai um 13 Uhr, sondern erst am 7. Mai um 18.30 Uhr gegen den VfL Osnabrück an. Und statt an der Bremer Brücke wird am Millerntor gespielt (hier bekommst du alle Infos zur Verlegung).

Die Verlegung ist für den FC Schalke 04 wohl das kleinste Übel. Immerhin entgeht man so einer englischen Woche mit drei Spielen in neun Tagen. Doch ein Detail, welches die Knappen zusätzlich enthüllten, lässt die Fans schäumen.

FC Schalke 04 wollte ursprünglichen Termin

Was war passiert? Zu Beginn der Woche hatte die Stadt Osnabrück das Stadion des VfL wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion gesperrt. Eine Austragung des Spiels zum geplanten Termin war unmöglich, das war allen Beteiligten schnell klar. Die Sorge vor einer Spieltagsverlegung in die Woche vor dem letzten Saisonspiel trieb den S04 deshalb umher. Daher machte der Verein deutlich: Wir sind gegen eine Verlegung!

Und die wäre aus Schalke-Sicht auch wirklich zu verhindern gewesen. So stellt es S04 in seiner Mitteilung dar. „Der Vorstand hat Kenntnis darüber, dass mindestens ein neutrales Drittstadion, das die gesetzten Kriterien erfüllt, eine grundsätzliche Bereitschaft zur Veranstaltung des Spiels mit Fans an diesem Wochenende bereits am Mittwoch (1.5.) signalisiert hatte“, erklärte der FC Schalke 04.

Einziges Problem: Dem hätten beide Vereine zustimmen müssen. Laut Schalker Mitteilung weigerten sich die Osnabrücker allerdings aus diversen Gründen, ihr „Go“ zu geben. Somit war eine Verschiebung der Partie unausweichlich.

S04-Anhang mächtig sauer

Die Umstände der Stadionsperrung und die Aussagen von VfL-Vertretern hatten die Schalker Fans ohnehin schon schäumen lassen. Die neusten Informationen zur Verschiebung tragen nicht gerade zu einer Beruhigung der Nerven bei.

„Ist und bleibt eine Scheißlösung, da Osnabrück für ihre Verzögerungstaktik trotzdem belohnt wird“, kommentierte ein Fan auf „X“. „Dafür gehört Osnabrück abgeschossen nächsten Dienstag und direkt in Liga 3 befördert“, war auch ein anderer sauer. „Das ist alles so unfassbar, dass die DFL sie damit durchkommen lässt“, meinte ein Dritter.

FC Schalke 04: Rechtliche Risiken

Laut DFL-Statuten muss über die Verlegung eines Spiels oder des Austragungsortes vier Tage vor der Partie informiert werden. Die Liga hätte Mitte der Woche aber auch eigenmächtig eine Verlegung des Spielortes zur gleichen Zeit durchsetzen können. Dann allerdings hätte man rechtliche Risiken riskiert. Daher war die Ansetzung unter der Woche für S04 letztlich „inhaltlich nachvollziehbar“, wie es auf der Vereins-Homepage heißt.