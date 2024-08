FC Schalke 04: Kurz vor Saisonstart – S04 verkündet wichtige Nachricht für die Fans

Am Samstagabend (3. August) geht es endlich wieder los. Der FC Schalke 04 startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison der 2. Bundesliga.

Für die Fans des FC Schalke 04 wird sich in der kommenden Saison eine Sache ändern. Wie der Verein jetzt wenige Tage vor dem Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig mitteilte, gibt es eine Neuerung im Parksystem.

FC Schalke 04 führt Belegungssystem für Parkplatz ein

Zur neuen Saison führt der FC Schalke 04 einen neuen Service für die Besucher der Heimspiele ein. „Ab sofort können Fans, die mit dem PKW anreisen, die Auslastung der Parkplätze rund um die VELTINS-Arena live verfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Demnach gibt es ab sofort auf veltins-arena.de eine Live-Übersicht über die Belegung der Parkplätze. Alle fünf Minuten wird diese aktualisiert. Damit will der FC Schalke 04 seinen Fans die Suche nach einem freien Stellplatz erleichtern. Angeboten wird der Service auf den Parkflächen B, C1 und C2, C3 sowie D und E.

„Auf veltins-arena.de zeigt ein Balken die Auslastung der einzelnen Bereiche an. Anhand eines Ampelsystems ist spielend leicht zu erkennen, wie stark der Parkplatz bereits frequentiert ist: Bei einer Auslastung von bis 50 Prozent erscheint der Balken in Grün, bis 80 Prozent in Orange und ab 80 Prozent in Rot“, erklärt S04.

In der Vergangenheit sorgte das Parken an der Veltins-Arena immer mal wieder für Ärger. Damit die An- und Abreise jetzt reibungsloser verläuft, hat Schalke nun dieses neue Belegungssystem eingeführt.

Digitales Bezahlsystem bei Schalke

Zur Bezahlung teilt der Verein mit: „Stadionbesucher werden gebeten, ihre Parkgebühren für die Flächen B bis E entweder an mehreren Kassenautomaten vor Ort, vollständig digital via QR-Code oder über die APCOA Flow App zu bezahlen. Die Parkgebühr bei Fußballspielen des FC Schalke 04 beläuft sich ab zwei Stunden vor Anpfiff weiterhin auf 5 Euro. Wer früher kommt, muss nichts unternehmen und zahlt auch weiterhin nichts. Bei Veranstaltungen können die Parkgebühren variieren.“ Ein Parkticket erhalten die Fans beim Befahren nicht. Stattdessen wird das Autokennzeichen automatisch gescannt.

