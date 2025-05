FC Schalke 04: Drama steht bevor! Fimpel schaut genau hin

Für den FC Schalke 04 hätte der Freitag(02. Mai) nicht bitterer hätte laufen können: Erst verliert die U23 gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn, dann gab es die nächste Pleite der Profis in Liga zwei. Im Anschluss folgte eine bekannte Prozedur: Schalke hat am Samstagmorgen (03. Mai) bekannt gegeben, dass Kees van Wonderen freigestellt worden ist.

U23-Coach Jakob Fimpel wird die Lizenzmannschaft des FC Schalke 04 in den letzten beiden Wochen der Saison betreuen. Schon im Oktober stand er für zwei Zweitliga-Partien an der Seitenlinie. In den nächsten zwei Wochen wird er also auf zwei Mannschaften blicken.

FC Schalke 04: Doppelter Abstiegskampf für Fimpel

Seit Monaten kämpfen sowohl die Profis als auch die Zweitvertretung um die Ligarettung. Während es bei den Profis seit Wochen lichterloh brennt, ging es für die U23 zuletzt wieder ein wenig bergauf. Auch, weil Fimpel sich mit seiner Mannschaft gefangen hat.

Doch ausgerechnet jetzt muss er sich einmal mehr um die Profis kümmern, während sein Co-Trainer Tomasz Waldoch ab sofort die Geschicke in der U23 leiten wird. Und die erste gute Nachricht folgte gleich nach der Verkündung: Konkurrenz Hohkeppel hat das Spiel gegen Rödinghausen (0:2) nicht gewinnen können und bleibt so vorerst hinter S04.

Doch der Aufsteiger wird am letzten Spieltag auf den FC Düren, der nach der Insolvenz mit einer zusammengewürfelten Truppe anritt und bisher jedes Spiel verloren hat, treffen. Diese drei Punkte kann Hohkeppel also schon einplanen. So muss S04 aus den verbleibenden zwei Spielen mindestens einen Punkt holen, um vor der Konkurrenz zu bleiben und den Klassenerhalt sicherzumachen.

Königsblau muss auch auf BVB hoffen

Doch nicht nur Hohkeppel ist für den S04 interessant: Denn Blau-Weiß muss auch auf die Geschehnisse in Liga drei blicken und dort ausgerechnet der Zweitvertretung des BVB die Daumen drücken. Denn bleiben die Borussen in der Liga, wird es nur drei Regionalliga-Absteiger geben. Dann wäre der Klassenerhalt für S04 so oder so geschafft, da bereits drei Vereine Insolvenz angemeldet haben.

Sowohl in Liga zwei als auch in Liga drei und vier richtet sich der Blick des S04 nach unten – eine ganz bittere Situation für den gesamten Verein. Und Interimscoach Fimpel wird in den nächsten zwei Wochen auf zwei Teams gleichzeitig blicken. Sein großes Ziel: Mit den Profis mindestens einen Punkt holen und so den Klassenerhalt fix machen, während die eigenen Mannschaft in der Regionalliga am Ende der Saison vor Hohkeppel steht.