Schalke 04: Heftiger Rundumschlag! S04-Star schießt gegen Teamkollegen

Bei Schalke 04 brennt es einmal mehr lichterloh! Nach der peinlichen 0:2-Niederlage gegen den SC Paderborn muss Königsblau plötzlich doch wieder um den Klassenerhalt bangen. Die Konkurrenz punktet, während die Mannschaft von Kees van Wonderen Woche für Woche versagt.

Das nervt auch einige S04-Profis selbst. Allen voran Keeper Justin Heekeren ist nach der Paderborn-Pleite deutlich geworden. Der Torhüter von Schalke 04 nahm kein Blatt vor dem Mund und kritisierte auch seine Mitspieler scharf. Bei Königsblau liegen die Nerven blank!

Schalke 04: Heekeren attackiert Mitspieler

Das nennt man mal eine Ansage! Heekeren war sich im „Sky“-Interview nach der Partie nicht zu schade, um einmal mächtig Druck abzulassen. Der 24-Jährige war sichtlich genervt ob der abermals unterirdischen Leistungen seines Teams. Er selbst war zwar am 0:1 mitbeteiligt, gehörte jedoch zu den wenigen Akteuren, die gegen Paderborn überzeugen konnten.

„In allen Belangen ist das zu wenig. Du spielst hier vor 60.000, die jede Woche hierherkommen und das ist in allen Belangen, aber auch wirklich in allen Belangen, zu wenig“, haute Heekeren auf den Tisch. Doch damit noch nicht genug: Auch seine eigenen Mitspieler nahm er deutlich in die Verantwortung.

„Das ist kämpferisch zu wenig. Das ist spielerisch zu wenig. Das ist ein verdammter Punkt, der uns fehlt auf diesen Klassenerhalt. Ich weiß nicht, wo manche von uns sind, ob die im Urlaub sind, ob die denken, die Saison ist zu Ende. Wir müssen uns zusammenreißen. Es ist nicht zu erklären. Ich habe keine Worte dafür“, so der S04-Keeper. So ehrlich und so deutlich hat man den Schlussmann der Knappen noch nicht gesehen.

Heekeren stellt klare Forderung

Es hätte eine ruhige Schlussphase werden können, fehlt Königsblau rechnerisch doch nur ein Punkt zum Klassenerhalt. Schon vor Wochen hätte man mit einem Sieg alles klarmachen und durchatmen können. Stattdessen holt man in sieben Spielen nur ein Sieg und muss jetzt noch einmal mächtig zittern. Das weiß auch Heekeren, der von seinem Team eine deutliche Reaktion fordert.

Er forderte von seinem Team, die Köpfe zusammenzustecken und am kommenden Spieltag bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) ein anderes Gesicht zu zeigen. „Dass wir den Fans in den letzten zwei Spielen zeigen: Wir gehen so nach Hause und über die Saison redet keiner mehr“, sagte der S04-Keeper, der gemeinsam mit seinen Mitspielern beim Gang in die Kurve von den eigenen Fans weggeschickt wurde.

In Düsseldorf wird es dann jedoch mit einem anderen Trainer weitergehen. Schalke hat nach dem Spiel gegen Paderborn bekannt gegeben, dass U23-Coach Jakob Fimpel für die letzten beiden Partien übernehmen wird. Mehr dazu hier.