FC Schalke 04: Große Ankündigung vor Saisonstart! Ultras wenden sich an S04-Fans

Das Warten hat ein Ende, die Vorbereitung ist vorbei – die neue Zweitliga-Saison startet für den FC Schalke 04 am Samstag (3. August) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Auch die Fans sind schon heiß auf den Wiederbeginn – das beweisen sie nun mit einer besonderen Aktion.

Denn die aktive Fanszene des FC Schalke 04 hat sich vor dem ersten Heimspiel nun an die eigenen Fans gerichtet. Die Ultras Gelsenkirchen fordern zu einem großen Fanmarsch zum Stadion auf.

FC Schalke 04: Ultras kündigen Fanmarsch ein

Ein Fanmarsch ist im Fußball nichts wirklich Besonders. Vor allem bei Auswärtsspielen treffen sich die aktiven Fanszenen gemeinsam mit den restlichen Anhängern immer wieder, um den Weg zum Stadion gemeinsam anzutreten. Bei Heimspielen kommt das allerdings eher selten vor.

Für das erste Spiel gegen Braunschweig rufen die Ultras des S04 jedoch mal wieder zu einem gemeinsamen Marsch zum Stadion auf. „Glückauf Schalker! Endlich beginnt die neue Saison!“, heißt es in dem kurzen Aufruf der Ultras. Wie die Fanszene in ihrem Mitgliederbrief verlauten ließ, werden die S04-Fans am Samstag um 17.30 Uhr Richtung Veltins-Arena loslaufen. Treffpunkt wird die Domplatte im Stadtteil Buer sein.

++ FC Schalke 04: Braunschweig lässt vor Saisonstart aufhorchen! S04 schaut genau hin ++

Von dort sind es ungefähr vier Kilometer zum Stadion. Der Treffpunkt hat für Schalker schon Tradition. Schon vor dem Heimspiel gegen Bayern München oder 2022 vor dem Duell gegen den VfL Bochum ging es von dort aus los.

Zuschauerrekord sorgte für Aufsehen

Ob es einen Dresscode oder Ähnliches geben wird, ist noch nicht bekannt. Fakt ist: Die S04-Fans werden sich für das erste Heimspiel mächtig einheizen. Die Veltins-Arena wird einmal mehr ausverkauft sein. In der vergangenen Saison feierte der S04 einen Weltrekord: Mit über 61.000 Zuschauern im Schnitt hat Königsblau seit der vergangenen Saison eine neue Bestmarke inne – noch nie kamen so viele Fans bei einem Verein in einer zweiten Liga durchschnittlich ins Stadion.

Weitere News:

Auch in der anstehenden Saison werden wohl nahezu alle Spiele ausverkauft sein. Ob der Zuschauerschnitt von 61.502 noch einmal erhöhen lässt, ist jedoch schwer. Im Spiel gegen Braunschweig werden mehr als 62.000 Fans in der Arena auf Schalke sein.