FC Schalke 04: Was du vor deinem Besuch in der Veltins-Arena unbedingt wissen musst

Ein Besuch in der Veltins-Arena ist für jeden Fan des FC Schalke 04 ein unvergessliches Erlebnis. Mitten im Herzen des Ruhrpotts gelegen, bietet das Stadion nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch eine einzigartige Atmosphäre.

Damit du deinen Aufenthalt in der Heimat des FC Schalke 04 voll und ganz genießen kannst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Dieser Artikel führt dich Schritt für Schritt durch alles Wichtige rund um deinen Besuch in der Veltins-Arena.

FC Schalke 04: Anreise, Ticket und Co. – DAS musst du wissen

Anreise zur Veltins-Arena: Die Anreise zur Veltins-Arena sollte gut geplant sein, um rechtzeitig vor dem Anpfiff anzukommen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangst du bequem zum Stadion. Die Straßenbahnlinie 302 bringt dich direkt zur Haltestelle „Veltins-Arena“. An Spieltagen verstärken zusätzliche Busse und Bahnen das Angebot, um den erhöhten Andrang zu bewältigen. Wenn du mit dem Auto anreist, stehen dir verschiedene Parkplätze rund um das Stadion zur Verfügung. Beachte jedoch, dass diese an Spieltagen schnell belegt sein können und ein kostenpflichtiges Parkticket nötig ist. Es empfiehlt sich, frühzeitig anzureisen und die ausgewiesenen Leitsysteme zu beachten, die dich zu freien Parkplätzen führen.

Ticketkauf und Platzwahl: Beim Kauf deiner Eintrittskarte für ein Spiel des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena solltest du die unterschiedlichen Kategorien und die damit verbundenen Sichtverhältnisse berücksichtigen. Ob du lieber nah am Spielfeld das Geschehen verfolgen möchtest, eine panoramische Sicht bevorzugst oder einen Platz im familiären Bereich suchst – die Auswahl ist groß. Tickets kannst du online, in den Fanshops oder am Spieltag am Stadion kaufen, falls noch Karten verfügbar sind. Es lohnt sich, frühzeitig zu buchen, besonders bei Spielen gegen namhafte Gegner. Neben Tageskarten gibt es auch die Möglichkeit, eine Dauerkarte zu erwerben, falls du regelmäßig Spiele besuchen möchtest.

Sicherheitsbestimmungen und Einlass: Die Sicherheit hat in der Veltins-Arena oberste Priorität. So gilt es, bei deinem Besuch einige Regularien zu beachten. Vor Betreten des Stadions werden Sicherheitskontrollen durchgeführt. Stelle sicher, dass du keine verbotenen Gegenstände wie große Taschen oder Flaschen bei dir führst. Es ist ratsam, nur notwendige Gegenstände mitzunehmen, um den Einlassprozess zu beschleunigen. Zudem solltest du die Eingänge nutzen, die deinem Ticket entsprechen und rechtzeitig vor Spielbeginn vor Ort sein, um längere Wartezeiten zu umgehen.

Stadionerlebnis und Atmosphäre: Die Veltins-Arena ist nicht nur ein Fußballstadion, es ist ein Tempel der Emotionen. Als Besucher wirst du Teil einer beeindruckenden Fankultur. Gesänge, Klatschrhythmen und Choreographien der Schalker Fans machen jeden Spieltag zu einem festlichen Ereignis. Besonders die Nordkurve, bekannt als die „Nordkurve Gelsenkirchen“, ist der Herzschlag des Stadions. Als Familien oder neutraler Fan findest du hingegen im „Familienblock“ ein freundliches und etwas ruhigeres Umfeld. Unabhängig davon, wo du sitzt, die Gemeinschaft und die Unterstützung für die eigene Mannschaft sind überall zu spüren.

Gastronomie, Barrierefreiheit und Abreise

Gastronomie in der Veltins-Arena: Eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken wartet in der Veltins-Arena auf dich. Von klassischen Stadionsnacks wie Bratwurst und Pommes bis hin zu speziellen Gerichten, die die kulinarischen Traditionen des Ruhrgebiets widerspiegeln, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch das berühmte Veltins-Bier wird angeboten. Zahlen kannst du mit der „Knappenkarte“, der bargeldlosen Zahlungsmethode im Stadion, die du vor Ort aufladen kannst.

Barrierefreiheit in der Veltins-Arena: Die Veltins-Arena ist darauf ausgelegt, allen Fans ein angenehmes Stadionerlebnis zu ermöglichen, unabhängig von physischen Einschränkungen. Barrierefreie Zugänge, speziell ausgewiesene Sitzplätze und behindertengerechte Toiletten sind im ganzen Stadion zu finden. Wenn du Unterstützung benötigst, zögere nicht, das Stadionpersonal anzusprechen oder dich vor deinem Besuch über die speziellen Serviceleistungen für Besucher mit Behinderung zu informieren.

SO kommst du schnell nach Hause

Abreise und weiterführende Aktivitäten: Nach dem Schlusspfiff solltest du, falls du kein Auto geparkt hast, die öffentlichen Verkehrsmittel für deine Heimreise nutzen. Da diese häufig überfüllt sind, können Verzögerungen auftreten. Wenn du noch nicht nach Hause möchtest, gibt es in der Umgebung der Veltins-Arena zahlreiche Lokale und Veranstaltungsorte, die sich für einen Ausklang des Spieltags anbieten.

