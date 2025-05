FC Schalke 04: Ultras machen Verkündung – und schießen scharf gegen S04-Stars!

Ein Spiel noch, dann ist auch die nächste Saison des Schreckens vorbei. Sportlich hat der FC Schalke 04 seinen Glanz endgültig verloren. Zum zweiten Mal in Folge dümpelt man in den unteren Tabellenregionen der 2. Liga umher.

Die Stimmung bei den Fans? Gereizt. Zuletzt sorgten zahlreiche Totalausfälle gar für blanke Wut. Und so verwundert es nicht, dass die Ultras des FC Schalke 04 sich vor dem letzten Saisonspiel eine Spitze gegen die eigenen Spieler nicht verkneifen können.

FC Schalke 04: Besondere Aktion geplant

Die Mannschaft in der jetzigen Form werden die Fans gegen die SV Elversberg wohl zum letzten Mal sehen (hier mehr dazu erfahren). Bei vielen dürfte das wohl eher Erleichterung auslösen. Zu sehr und oft ließen die Spieler den Anhang in dieser Saison im Stich. Das letzte Ziel ist eigentlich nur noch, beim letzten Saisonspiel nicht noch eine böse Klatsche zu kassieren.

Doch egal, wie sich die S04-Profis präsentieren: Auf den Rängen stimmt der Support. Und so organisieren die Ultras zum Saisonabschluss noch einmal eine Aktion, die die TV-Kameras auf sich ziehen wird. Die Fans des FC Schalke 04 rufen alle Fans im Oberrang dazu auf, in Blau zu kommen, während alle im Unterrang in Weiß erscheinen sollen. Eine über die letzten Jahre entstandene Tradition, die auch das Stadion in Blau und Weiß tauchen soll.

Spitze gegen die Spieler

„Nach vielen strapaziösen Wochen steht am kommenden Wochenende nun endlich das letzte Heimspiel und damit verbunden der Saisonabschluss auf dem Programm“, schreibt die UGE in einem Aufruf. Anschließend kann man sich eine Spitze gegen die Mannschaft nicht verkneifen, die zuletzt für so viele Enttäuschungen sorgte.

„Auch die letzten Auftritte unserer sogenannten Mannschaft haben einmal mehr eindrucksvoll verdeutlicht, dass es in unserem Verein nur eine wirkliche Konstante gibt, auf die man sich stets verlassen kann – uns Fans“, heißt es mit deutlichen Worten. Hoffnungen auf einen überschwänglichen Abschied dürfen sich Stars des FC Schalke 04 also eher nicht machen.

Vielleicht schafft man mit einem guten Auftritt und einem Sieg zumindest ein versöhnliches Saisonende herbeizuführen. Doch ganz egal, wie das Ergebnis aussehen wird: Dank der Fans wird der Anblick auf den Rängen auf jeden Fall ein Hingucker sein – „Nicht für die Mannschaft auf dem Rasen, sondern für uns alle auf den Rängen!“, wie die Ultras abschließend anmerken.