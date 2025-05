Borussia Dortmund: Star brutal ehrlich! Diese Worte lassen tief blicken

Borussia Dortmund darf dank eines starken Saisonendspurts doch noch auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Gegen Holstein Kiel (Samstag, 17. Mai, 15.30 Uhr) hat der BVB am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand.

Vor allem ein Star, der in der Vergangenheit immer wieder ins Fadenkreuz der Kritik geriet, profitiert derzeit vom Dortmunder Aufschwung. Nun zeigt sich dieser Spieler von seiner weichen Seite. Alle Fans von Borussia Dortmund schauen genau hin.

Borussia Dortmund: Brandt packt über Kritik aus

Fünf Torbeteiligungen aus den letzten drei Pflichtspielen, dazu zwei Partien mit der Kapitänsbinde um den Arm. Julian Brandt spielt aktuell wie entfesselt. Nachdem der 29-Jährige lange zum Sündenbock der BVB-Misere gemacht wurde, lässt Brandt seine Kritiker derzeit verstummen. Der eigentlich schon sicher geglaubte Abgang des Mittelfeldstrategen scheint in weiter Ferne.

Gegenüber „Sky“ gab der gebürtige Bremer nun tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Vor allem die Kritik an seiner Person ließ ihn dabei keineswegs kalt: „Klar, kriegt man das mit. Man hat auch gar keine Chance, sich davon abzuschotten. Das Schlimmste für mich ist das Mitleid, das ich bekommen habe. Dass Leute zu mir kamen und gesagt haben: ‚Das ist schon viel, hart und ungerechtfertigt‘.“

Brandt stellt sich vor seine Mannschaft

Stattdessen betont langjährige Dortmunder, mit dem Druck auf seine Person umgehen zu können: „Mir geht es nicht um mich. Ich habe da kein Ego-Thema. Ich muss nicht derjenige sein, der dauerhaft in den Zeitungen steht. Wenn das aber der Fall ist, weil der Verein eine schwere Zeit durchmacht und einer gefunden werden muss, der den Kopf hinhält, dann mache ich das auch gerne. Kein Problem.“

Worte, die nach einem echten Vorzeigeprofi klingen. Zur Überraschung vieler avanciert Brandt in der entscheidenden Phase der Saison also doch noch zum Schlüsselspieler. So dürfte sich der Rechtsfuß jedenfalls schnell wieder in die Herzen der Fans spielen.