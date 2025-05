Borussia Mönchengladbach: Konkurrenz heiß auf Youngster! Fohlen-Star vor Bundesliga-Wechsel?

Für Borussia Mönchengladbach heißt es vor dem letzten Spieltag wohl nur: Schadensbegrenzung. Nach zuletzt sechs sieglosen Partien in Serie sind die Fohlen auf Tabellenplatz zehn zurückgefallen.

Das Minimalziel einstelliger Tabellenplatz ist damit schon fast nicht mehr zu erreichen. Als wäre das nicht schon genug, erreicht Borussia Mönchengladbach jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Dieser Abgang würde die Stimmung im Verein mächtig schmälern.

Borussia Mönchengladbach: Ullrich im VfL-Visier

Tabellarisch trennen die Borussia und den kommenden Gegner VfL Wolfsburg derzeit gerade einmal fünf Punkte. Dass die Ansprüche in beiden Vereinen ganz andere sind, dürfte außer Frage stehen. Bei den „Wölfen“ hatte das zuletzt schon erste personelle Konsequenzen: Trainer Ralph Hasenhüttl musste seinen Hut nehmen. Der Tenor: In der kommenden Saison soll alles besser werden – mit einem Gladbach-Profi?

Darauf könnte es in den kommenden Wochen hinauslaufen. Denn wie die „Bild“ berichtet, sollen die Wolfsburger Verantwortlichen derzeit ein Auge auf Lukas Ullrich werfen. Der deutsche U21-Nationalspieler soll jedoch nicht nur in der Autostadt hoch im Kurs stehen. Auch namentlich nicht genannte Vereine aus den Niederlanden und der Premier League sollen ihre Scouts bereits auf Ullrich angesetzt haben.

Dickes Plusgeschäft für Mönchengladbach

Auch wenn ein Abgang des Linksfußes sportlich ein herber Verlust wäre: Bei einem Verkauf würde die Borussia ein dickes Plusgeschäft einstreichen. Erst vor zwei Jahren kam Ullrich zum Nulltarif von Hertha BSC Berlin an den Niederrhein, wo der gebürtige Hauptstädter in dieser Spielzeit einen kometenhaften Aufstieg hinlegen konnte.

Zuletzt wurde Ullrich sogar für den „Rookie of the Season“-Award nominiert. Der Youngster selbst will das jedoch nicht an die große Glocke hängen: „Ich hänge diese Nominierung nicht zu hoch, sondern sehe sie eher als Ansporn, weiter Gas zu geben und mich stetig weiterzuentwickeln.“ Mit einer solchen Einstellung könnte es der Linksverteidiger am Ende noch weit bringen – egal ob in Mönchengladbach oder Wolfsburg.