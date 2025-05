Formel 1: Hoffnung verloren! Max Verstappen gibt auf

Wird das Wochenende in Imola zur Wende für Red Bull? Dem Vernehmen nach soll der Rennstall von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ein größeres Upgrade-Paket mit an die Strecke bringen. Ob man McLaren damit endlich einfangen kann?

Die Hoffnungen beim Niederländer darauf sind offenbar verschwindend gering. Schonungslos offen berichtet Max Verstappen jetzt: Er hat seine Hoffnung für diese Formel-1-Saison gänzlich verloren.

Formel 1: McLaren zu weit weg

Zunächst schien es so, als könnte Verstappen den McLaren auch in dieser Saison die Stirn bieten. Sein Sieg beim Großen Preis von Japan schürte Hoffnungen auf eine spannende Saison. Doch dann begann die Dominanz des Oscar Piastri.

+++ Star-Horror wiederholt sich – Fans haben jetzt eine große Sorge +++

Selbst Pole-Positions sind für Max Verstappen keine Sieg-Garantie mehr. Zudem unterlaufen dem Team während des Rennens Fehler. All das hatte man bei Red Bull jahrelang nicht gesehen. Die vielen Probleme schlagen dabei sichtlich aufs Gemüt von Max Verstappen, der zunehmend den Ehrgeiz zu verlieren scheint, für den er in der Formel 1 eigentlich so gefürchtet ist.

Keine große Hoffnung

„Es ist einfach die reine Performance des Autos. Und dazu kommt natürlich das unglaubliche Management, das sie bei den Reifen haben“, gab Verstappen laut „Motorsport-Total“ Protokoll.

Top-News des Tages:

Hoffnung, den Rückstand mit den kommenden Upgrades aufzuholen, hat er offenbar nicht. Und so freut er sich schon lange nicht mehr auf jedes Wochenende. „Ich freue mich auf ein paar Strecken, die ich gerne fahre“, sagt er. „Mit dem Rückstand, den wir aktuell haben, ist es realistisch betrachtet schwierig“, so Verstappen, der nicht gerade euphorisch klingt, in diesem Jahr nochmal Siege einzusammeln.

Formel 1: Red Bulls tiefer Fall

In der Fahrerwertung liegt Verstappen bereits 32 Punkte hinter dem WM-Führenden Oscar Piastri (hier mehr zum Australier lesen). Dazwischen hat sich noch Lando Norris geschoben. Noch dramatischer sieht es aber bei der Team-WM aus.

Red Bull ist nur Dritter mit 141 Zählern Abstand auf McLaren – auch das verdeutlicht den krassen Unterschied zwischen beiden Teams. Kein Wunder, dass Verstappen schon nicht mehr daran glaubt, dass man das aufholen kann.