FC Schalke 04: Transfer-Hammer am Deadline Day? DAS könnte noch passieren

Fünf Leihzugänge, drei Leihabgänge und ein endgültiger Abschied: So lautet die aktuelle Transferbilanz des FC Schalke 04 in der Wintertransferperiode. Es wird aller Voraussicht nach nicht nur bei diesen neun Transfers bleiben.

Bis zum 31. Januar 2023 um 18 Uhr, dem sogenannte Deadline Day, kann beim FC Schalke 04 noch was passieren. Sowohl neue Spieler als auch Abgänge sind geplant. Sportvorstand Peter Knäbel machte bereits eine Ansage.

FC Schalke 04: Hammer zum Deadline Day?

Mit Niklas Tauer, Jere Uronen, Michael Frey, Tim Skarke und Moritz Jenz haben sich fünf neue Spieler dem FC Schalke 04 angeschlossen – alle fünf zunächst auf Leihbasis. Auf der anderen Seite gibt es drei Profis der Königsblauen, die sich anderen Klubs bis zum Saisonende angeschlossen haben.

Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen), Florian Flick (1. FC Nürnberg) und Jordan Larsson (FC Kopenhagen) sind verliehen worden. Florent Mollet verließ S04 nach nur sechs Monaten wieder nach Frankreich zum FC Nantes für ungefähr 1,5 Millionen Euro.

Verstärkt wurden das defensive Mittelfeld, die offensiven Außenbahnen, die Linksverteidigerposition, die Sturmspitze und die Innenverteidigung. Damit ist es womöglich aber nicht getan. Sportvorstand Peter Knäbel kündigte an, dass das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden könnte. Das würde auch Cheftrainer Thomas Reis gefallen, der im Abstiegskampf eine bundesligataugliche Mannschaft haben möchte.

Es könnte also sein, dass die Knappen am Deadline Day (31. Januar) bis 18 Uhr noch eine Überraschung aus dem Hut zaubern könnten. Vermutlich würde auch dieser Neuzugang dann per Leihe bis zum Saisonende im S04-Dress auflaufen.

Auch Abgänge beim FC Schalke 04 geplant

Die Gerüchteküche brodelt ohnehin seit einigen Tagen. Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Wilson Isidor. Der Flügelflitzer stand wohl kurz vor einem Deal mit dem FC Schalke 04, doch zu einem Transfer zu den Gelsenkirchenern wird es wahrscheinlich nicht kommen. S04 will nur eine Leihe, Isidor und sein Berater wollen einen festen Wechsel.

Dennoch sondiert der Traditionsverein den Markt und beobachtet ganz genau, was noch passiert. Am Dienstag zeigt sich dann, ob die Schalker einen neuen Spieler präsentieren werden oder nicht.

Aber auch auf der Abgangsseite könnte sich etwas tun. Knäbel bestätigte, dass die Leihe von S04-Profi Dries Wouters vor dem Abbruch steht. Der Defensivspieler könnte stattdessen zum KRC Genk wechseln. Da gäbe es auch noch Nassim Boujellab und Timothee Kolodziejczk. Beide trainieren aktuell mit der U23 und sollen den Verein verlassen.