FC Schalke 04: Tillmann-Aussagen lassen Fans wüten – „Ist das sein Ernst?“

Die beiden Ex-Trainer Kees van Wonderen und Karel Geraerts haben es bereits angesprochen, selbst die Spieler erkennen die Probleme und auch einige Verantwortliche des FC Schalke 04 wissen, dass der Kader der Königsblauen einfach nicht gut genug für die 2. Bundesliga war.

Das zeigt sich auch in der Tabelle wieder. Statt oben mitzuspielen, kämpft der FC Schalke 04 – mal wieder – um den Klassenerhalt. Umso verwunderlicher sind nun die Aussagen von S04-CEO Matthias Tillmann. Die Reaktion der Fans spricht Bände.

FC Schalke 04: Tillmann spricht über den Kader

Wieder eine enttäuschende Saison, wieder bis zum Ende zittern und wieder viel Unruhe: also alles wie immer beim FC Schalke 04. Im Sommer steht der x-te Umbruch bevor. Von vielen Spielern will sich der Revierklub trennen, Neuzugänge sollen dafür sorgen, dass es in der kommenden Spielzeit besser läuft. Oder wird es doch keinen Umbruch geben?

„Ich glaube, dass die Mannschaft besser ist als ihr derzeitiger Tabellenplatz und als das, was sie teilweise auf dem Feld anbietet. Ich habe bereits auf der Mitgliederversammlung im November vergangenen Jahres gesagt, dass wir im Sommer 2024 Fehler gemacht haben“, sagt S04-Boss Matthias Tillmann gegenüber dem „Kicker“ zunächst über die aktuelle Kaderzusammenstellung.

Dann überrascht er mit folgenden Aussagen: „Natürlich verfügen wir über einen großen Kader, in dem der eine oder andere jüngere Perspektivspieler noch nicht so weit ist, wie ursprünglich gehofft. Da muss man vielleicht den Weg nochmal über eine Leihe gehen.“ Laut Tillmann ist nach Saisonende kein „XXL-Umbruch“ notwendig.

S04-Fans flippen aus

Geht es nach Tillmann, reichen also selektive Nachbesserungen beim FC Schalke 04 aus. Der 41-Jährige sagt weiter: „Im Großen und Ganzen glaube ich, dass in der Mannschaft deutlich mehr Potenzial steckt, als sie bislang zeigt. Es mit den richtigen Transfers und dem passenden Trainer auf den Platz zu bekommen, ist unsere Aufgabe für den Sommer.“

Allerdings ist ein XXL-Umbruch eher unausweichlich. Schon die Ex-Trainer Kees van Wonderen und Karel Geraerts betonten, dass der Kader nicht gut genug sei. Außerdem werden – Stand jetzt – mehrere Spieler den Verein im Sommer verlassen. Neben den drei Profis Mehmet Aydin, Marcin Kaminski und Tobias Mohr, deren Verträge nicht verlängert werden, werden Stammkräfte wie Derry Murkin, Paul Seguin, Moussa Sylla und Taylan Bulut mit neuen Klubs gehandelt und dürften S04 viele Millionen Euro einbringen.

Deshalb überraschen die Tillmann-Aussagen die S04-Fans auch. „Ist das sein ernst? Der Kader zeigt aktuell, dass einfach nichts passt und uns an allen Ecken und Kanten Schlüsselspieler fehlen. Da braucht es natürlich neue Spieler und die aktuellen, die enttäuschen, müssen gehen“, „Der Kader besteht zu zwei Dritteln aus Antifußballlern. Da muss ein großer Umbruch her“ und „Wirklich jetzt? Die aktuelle Abwehr hat nicht mal Drittliga-Niveau und er will mir erzählen, dass wir keinen Umbruch brauchen“, heißt es unter anderem von den Anhängern in den sozialen Netzwerken.