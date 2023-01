FC Schalke 04: Transfer-Hammer? Nationalspieler wohl vor S04-Wechsel

Fünf Neuzugänge und ein weiterer könnte nun dazu kommen: Nach Niklas Tauer, Jere Uronen, Michael Frey, Tim Skarke und Moritz Jenz steht der FC Schalke 04 wohl vor dem nächsten Transfer.

Er ist Nationalspieler, kann im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden, holte bereits zahlreiche Titel und hat viel Erfahrung. Vor allem Letzteres ist für den FC Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt besonders wichtig. Ob der Deal noch zu Stande kommt?

FC Schalke 04: Nächster Transfer?

Mit 41 Gegentoren hat der FC Schalke 04 die zweitschlechteste Defensive der Bundesliga – nur der VfL Bochum (44) kassierte noch mehr. Daher haben die Königsblauen schnell reagiert und Moritz Jenz geholt. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Wie der Journalist Cesar Luis Merlo berichtet, sollen die Königsblauen wohl kurz vor einem Deal mit dem defensiven Mittelfeldspieler Eder Balanta stehen. Demnach leihen die Knappen den 29-Jährigen bis zum Saisonende aus. Dabei soll es auch eine Kaufoption für den Kolumbianer geben.

Balanta ist aktuell beim FC Brügge bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der kolumbianische Nationalspieler allerdings kaum zum Einsatz. Lediglich neun Partien stehen ihm dabei zu Buche.

S04 braucht defensive Stabilität

Der Routinier begann seine Karriere 2012 beim argentinischen Traditionsklub River Plate. 2016 zog es ihn zum FC Basel, wo er neben vielen Einsätzen zudem auch einige Titel gewann. Eine Meisterschaft und zwei Pokalsiege feierte er mit dem FCB. Anschließend ging es für ihn nach Belgien zu Brügge. Hier wurde er sogar dreimal belgischer Meister.

Ist Eder Balanta der nächste Neuzugang des FC Schalke 04? Foto: IMAGO / Panoramic International

Nun könnte der nächste Schritt in seiner Karriere folgen. Beim FC Schalke 04 könnte Balanta, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, für eine stabilere Abwehr sorgen. Gemeinsam mit Alex Kral könnten beide dann das neue Defensiv-Duo bei den Königsblauen werden.

Ob an dem Gerücht tatsächlich was dran ist, wird sich bald zeigen. Am Dienstag (31. Januar) schließt das Transferfenster um 18 Uhr. Bis dahin hat S04 Zeit, neue Spieler zu verpflichten.