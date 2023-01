FC Schalke 04: Neuzugang Jenz nach Ankunft schon aus dem Häuschen – „Ist unglaublich“

41 Gegentore! Kein Bundesligist hat so viele kassiert wie der FC Schalke 04. Für eine stabilere Defensive soll nun Neuzugang Moritz Jenz sorgen.

Der Innenverteidiger wurde bis zum Ende der Saison vom FC Lorient ausgeliehen und soll im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Faktor werden. Bei der Ankunft zeigte sich Jenz begeistert.

FC Schalke 04: Neuzugang Jenz begeistert

Das sind einfach zu viele Gegentreffer, die Königsblau kassiert. Neun allein waren es in den Partien gegen Frankfurt (0:3) und Leipzig (1:6). Deshalb musste in der Abwehr dringend Verstärkung her. Am Donnerstag (26. Januar) wurde dann der Transfer von Moritz Jenz verkündet, der bis Saisonende das Trikot des FC Schalke 04 tragen wird.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein. Schalke ist ein Riesenverein im deutschen und europäischen Fußball und ich bin sehr glücklich, ein Königsblauer zu sein“, freut sich der Neuzugang, der bis vor Kurzem noch für den Traditionsverein Celtic Glasgow gespielt hatte.

Der schottische Klub ist unter anderem auch für seine loyalen Anhänger bekannt. Die hat bekannterweise auch S04. Deshalb kann es Jenz kaum erwarten, vor den königsblauen Fans zu spielen.

„Fan-Base ist unglaublich“

„Ich denke, es wird sehr speziell. Man hört sehr viel über Schalke. Die Fan-Base ist unglaublich. Es gibt so viele Fans in Deutschland und in Europa. Ich bin gespannt auf das Wochenende. 60.000 Zuschauer sind bestimmt sehr laut“, so Jenz weiter, der am Sonntag (29. Januar, 15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln sogar von Beginn an auflaufen könnte.

Direkt nach der Verkündung des Deals stand der Neuzugang des FC Schalke 04 auf dem Platz und trainierte mit seinen neuen Teamkollegen. Wie schwierig die aktuelle Situation ist, ist Jenz bekannt.

„Meine Ziele sind es, der Mannschaft und dem Verein zu helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich werde mein Bestes geben und hart arbeiten. Hoffentlich kann ich auch länger bleiben.“ Worte, die die S04-Fans gerne von einem Neuzugang hören.