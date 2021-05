FC Schalke 04: Er galt schon als sicher – doch nun wackelt der Deal

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Er gilt bereits seit Wochen als heißer Kandidat beim FC Schalke 04. Zuletzt waren die Stimmen, die eine Verpflichtung forderten, immer lauter geworden.

Schalke 04: Platzt der Wechsel von Serdar Dursun? Foto: imago images

Doch aus diesen Wünschen wird wohl nichts. Ein Wunschspieler vom FC Schalke 04 soll vor einem Wechsel in die Bundesliga stehen.

FC Schalke 04: Wunschspieler auf dem Sprung in die Bundesliga?

Vor eineinhalb Wochen lief den Fans vom FC Schalke 04 das Wasser im Mund zusammen. Bei der Begegnung zwischen Darmstadt und Heidenheim lief Stürmerstar Serdar Dursun heiß. Mit einem satten Viererpack legte der 29-Jährige den Grundstein für die Torjägerkanone, die er schließlich am letzten Spieltag gegen Kiel mit zwei weiteren Treffern erringen konnte.

Foto: Imago Images

Sechs der letzten sieben Darmstadt-Treffer in dieser Saison erzielte Dursun. Mit 27 Toren wurde er Torschützenkönig vor Schalkes Neuverpflichtung Simon Terodde. Trotz dieses Transfers, sehnten sich viele S04-Fans zusätzlich nach einem zweiten echten Vollblutstürmer. In der Abstiegssaison mangelte es an Torgefahr.

Doch aus dem 31-Tore-Sturm Dursun und Terodde bei Schalke 04 wird wohl nichts. Laut einem Bericht der „Bild“ befindet sich der Transfer von Serdar Dursun zu Union Berlin auf der Zielgeraden. Bei den Köpenickern soll er einen zwei Jahresvertrag unterschreiben.

Am Wochenende sagte Dursun bei „Sky“: „Das Gesamtpaket muss stimmen, ich muss jetzt sportlich und finanziell die richtige Entscheidung treffen.“

Diese lautet wohl Union Berlin. Dort soll er laut „Bild“ im hohen sechsstelligen Bereich verdienen. Hinzu kommt: Anders als bei Schalke, St. Pauli und dem HSV, beide Hamburger Klubs zeigen wohl ebenfalls Interesse an Dursun, kann der Deutschtürke bei Union nicht nur 1. Bundesliga spielen, sondern sich auch international beweisen. Die Berliner qualifizierten sich am letzten Spieltag sensationell für den neuen europäischen Wettbewerb, die Uefa Conference League.

Alle Schalke-Fans wollen Dursun

Waren anfangs nicht alle von Dursun überzeugt, so ließ der Stürmer Tore sprechen. Spätestens seit seiner 4-Treffer-Gala gegen Heidenheim, waren die Knappen-Fans Feuer und Flamme für ihn.

FC Schalke 04: Kommt Serdar Dursun doch nicht? Foto: imago images/HMB-Media

Schalke 04: Werden diese Transfers die wichtigsten?

Bei den Knappen wurde Rouven Schröder als neuer Sportdirektor vorgestellt. Der ließ gleich eine Bombe platzen und verkündete zwei Neuzugänge. Werde die besonders wichtig?