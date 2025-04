FC Schalke 04: Klare Kante vom Trainer! Er erteilt allen Spekulationen eine Absage

In Gelsenkirchen brennt mal wieder der Baum. Ruhe – das ist für den FC Schalke 04 ein Fremdwort. Die Niederlage beim Tabellenletzten aus Regensburg hat mal wieder alle Probleme der Mannschaft auf den Tisch gebracht.

Abermals sah auch Justin Heekeren im königsblauen Tor nicht gut aus. Während die Fans des FC Schalke 04 langsam die Geduld verlieren, stärkt Kees van Wonderen ihm jetzt den Rücken. Einen weiteren Torwart-Wechsel? Soll es nicht geben!

FC Schalke 04: Was ist mit Heekeren los?

Der S04-Keeper erlebt eine wahre Achterbahnsaison. Obwohl Schalke im Sommer Ron-Thorben Hoffmann holte, setzte sich der 24-Jährige als Nummer 1 unter Trainer Karel Geraerts durch. Als van Wonderen übernahm, gewann Heekeren das „Torwart-Casting“ und blieb im Kasten. Alles sah danach aus, als sei der die sichere Nummer 1.

++ Auch spannend: Ermittlungen laufen! Ex-Schalke-Star in Skandal verwickelt? ++

Dann aber kam Loris Karius und verdrängte Heekeren, der zu wackeln begonnen hatte. Als sich Karius dann aber schwer verletzte, rotierte van Wonderen zu Heekeren zurück. Die Verunsicherung, die das beim Keeper des FC Schalke 04 ausgelöst hat, ist auf dem Platz sichtbar.

Gegen Ulm legte er sich bereits einen Ball ins Netz. Auch in Regensburg (hier mehr zum Spiel lesen) sah er beim ersten Gegentor maximal unglücklich aus. Anschließend unterliefen ihm weitere Patzer. Schon wieder ruft so mancher Fan nach einem Torwart-Wechsel.

Absage an Fan-Forderung

Doch davon will Kees van Wonderen nichts wissen. „Wir brauchen überhaupt nicht über einen Torwart-Wechsel reden“, stellte der S04-Coach laut WAZ nach dem Spiel klar. Und weiter: „Justin ist ein talentierter, junger Torwart, dem wir komplett vertrauen.“

Lies hier mehr von uns:

Es sei normal, dass es auch mal schwierigere Phasen gebe. „Aber da muss er auch durch. Das gehört zu seiner Entwicklung dazu“, so van Wonderen. Für den Coach sei es auch nachvollziehbar, dass das ständige Hin und Her nicht gerade für Sicherheit von Anfang an sorgt.

Die kurzfristige Zukunft scheint also klar: In den abschließenden fünf Spielen steht Heekeren im Tor. Doch wie es im Sommer wahrscheinlich weitergeht? Das liest du bei der WAZ >>>